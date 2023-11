Imaginea neștiută cu David Popovici și Nadia Comăneci. Cum s-au cunoscut, de fapt, în 2014

David Popovici este un nume sonor în lumea sportului românesc. Cariera lui este în plină ascensiune, devenind unul dintre motivele de mândrie ale țării, datorită performanțelor uluitoare pe care acesta le-a obținut în ultimii ani. Nu mai are nevoie de nicio prezentare, căci toată lumea a auzit de numele său. Puțini știu însă că rezultatele uimitoare au venit pentru el începând din copilărie. Ce medalie a obținut sportivul în 2014, când a urcat pe podium la o competiție, iar Nadia Comăneci a mers să dea mâna cu el?

David Popovici nu mai are nevoie de nicio prezentare. Tânărul sportiv a reușit performanțe mondiale, la care unii doar visează. Acesta a ajuns să fie campion mondial și european în 2022 la 100 de metri și la 200 de metri în stil liber. A devenit cel mai tânăr campion mondial la proba de 200 m liber masculin și unul dintre cei mai tineri campioni mondiali masculin din istoria înotului. Popovici deține recordul mondial la seniori și la juniori la proba de 100 m liber, dar și recordul mondial la juniori, la 200 m liber. Sigur că, nu sunt singurele reușite ale sportivului.

CITEȘTE ȘI: REVENIRE DE EXCEPȚIE A LUI DAVID POPOVICI! DUPĂ ACCIDENTAREA CARE L-A ȚINUT PE BARĂ, CAMPIONUL ROMÂN A REUȘIT SĂ CÂȘTIGE DOUĂ MEDALII ÎNTR-O ZI

Drumul lui în lumea înotului a pornit de la o vârstă fragedă. A început înotul de la patru ani, la recomandarea unui medic ortoped, pentru a corecta scolioza. Nimeni nu se gândea că peste ani buni, el va deveni un campion mondial. Primul record național l-a doborât la vârsta de doar 10 ani, la proba 50 m spate – record deținut timp de 24 de ani de Dragoș Coman, medaliat mondial cu bronz în 2003. La vârsta de 14 ani, David Popovici avea să devină cel mai rapid înotător sub 15 ani din istoria Festivalului Olimpic al Tineretului European, înotând 100 de metri în 49,82 secunde.

Cum s-au cunoscut Nadia Comăneci și David Popovici

Nadia Comăneci a dat mâna cu David Popovici, în 2014, când sportivul avea doar 10 ani. Acesta luase parte la o competiție de anvergură, unde și atunci a ieșit învingător. A urcat pe podium, devenind campion.

„În 2014 organizam la Stejarii Selecția Națională de Înot. Multi copii talentați, din toată țara, au venit, au înotat sub privirile atente ale unui juriu format din nume mari ale sportului românesc. Mă uitam la pozele de atunci și îmi aminteam cât efort am depus toți pentru a avea un eveniment perfect. Și acum am realizat cine era în imagine: David Popovici. Numărul unu și atunci! Sunt și eu in cadru, pregătesc medaliile care au fost oferite de Camelia Potec, Dl Țiriac și Nadia Comăneci. Ce amintiri!”, se arată în postarea făcută de Monica Axan, specialistă în comunicare la Stejarii Country Club, pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: DAVID POPOVICI S-A IMPUS DIN NOU LA PROBA REGINĂ A NATAȚIEI! CE TIMP A SCOS „RECHINUL” LA CAMPIONATUL NAȚIONAL DE LA OTOPENI