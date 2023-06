David Popovici, lăudat la absolvirea liceului. Imaginea cu campionul României la înot a devenit virală

Pe data de 15 iunie 2023, David Popovici a mers la ceremonia de absolvire a celor 12 clase. Cu acest prilej, reprezentanții Colegiului Național Bilingv „Geroge Coșbuc” au transmis un mesaj emoționant pentru tânărul campion mondial și european la înot, în anul 2022, dar și o imagine de la eveniment. Precizăm că sportivul a absolvit profilul uman.

După ce a susținut sesiunea de bacalaureat specială, pentru sportivi, David Popovici a avut parte de „ultimul clopoțel”. Reprezentanții instituției de învățământ preuniversitar, școlală la care sportivul a fost înscris vreme de 8 ani, din clasa a VI-a până în a XIII-a, au spus:

„Un absolvent fericit de Coșbuc, cu diplomă, de azi! Felicitări din suflet, dragule, ne-ai fost opt ani- gimnaziu și liceu- bucurie și mândrie! Să mergi cu aceeași hotărâre pe drumul pe care ai pornit ! La cât mai multe recorduri, pe măsura talentului tău, dar și reușite personale! Te iubim, David Popovici”, au transmis reprezentanții liceului pe Facebook.

Zeci de persoane au apreciat postarea, l-au felicitat și i-au urat succes tânărului campion al României la înot, care, deja, scrie istorie, la doar 18 ani.

Potrivit datelor transmise de către Ministerul Educației, David Popovici, absolvent al profilului uman la Colegiului Național Bilingv „George Coșbuc” din București, a obținut următoarele rezultate la examenul maturității:

Despre notele sale de la bacalaureat, David Popovici a spus:

„Speram să iau peste 8 și am reușit. Realitatea mi-a dovedit să fiu mai optimist și să am mai multă încredere în forțele mele chiar și pe acest plan. Consider că rezultatul pe care l-am avut reflectă perfect timpul pe care l-am acordat învățatului. E o medie muncită”, a declarat campionul la înot pentru GSP.

Campionul României și-a ales deja facultatea

Încă de acum doi ani, David Popovici a anunțat faptul că își dorește să urmeze cursurile Facultății de Psihologie din cadrul Universității din București. În cadrul unui interviu, susținut după examenul de bacalaureat, a spus și motivul pentru care a luat această decizie: