De 1 Martie, un bătrân din Iași a cumpărat un buchet de flori. Întrebat pentru cine sunt florile, el a dat un răspuns emoționant

Mesaj emoționant postat pe pagina de Facebook a grupului ”Ești din Iași dacă…”. Unul dintre membrii grupului a postat o fotografie în care apare un bătrân care ține în mână un buchet de flori.

Autorul mesajului spune că l-a abordat pe bătrânul respectiv și l-a întrebat pentru cine sunt florile. Iar răspunsul acestuia este demn de a fi reținut.

”Astazi am intrebat un bătrânel pentru cine a cumparat aceste flori… Raspunsul lui a fost unul simplu “Pentru femeia care nu m-a lasat la greu nici cand am ajuns amandoi pe străzi”?

Felicitări! Încercați sa vedeți ca dragostea nu consta in cadourile scumpe, in hainele de zeci de mii de euro sau alte chestii scumpe! Punct”, este mesajul emoționant postat pe pagina de Facebook a grupului ”Ești din Iași dacă…”.