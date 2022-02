De a fost nevoit Dragoș Bucur să stea departe de familia lui: ”Am făcut o criză”

Dragoș Bucur, noul jurat de la „Românii au talent”, este unul dintre cei mai apreciați actori români. Acesta se mândrește cu o familia minunată, alături de soția sa, Dana Nălbaru, cu care are trei copii.



În cadrul unui interviu acordat Ciao, Dragoș Bucur a vorbit despre cel mai greu moment din cariera sa, atunci când a fost nevoit să stea departe mult timp de acasă în timpul filmărilor pentru pelicula „The way back”.

”Filmările pentru The way back au avut o perioadă de vreo 2-3 luni în care nu am putut să vin acasă, locațiile se schimbau la fiecare câteva zile și era imposibil să prind măcar 2 zile să fug în București. În ultimele săptămâni în India am cedat și am făcut o criză mică când am aflat că se întârzie încă 3-4 zile întoarcerea acasă. Din fericire, totul s-a terminat cu bine. Asta după o discuție destul de tensionată cu producătorii și regizorul”, a spus actorul.

Întrebat despre viitoarele sale proiecte, Dragoș Bucur a mai spus: ”În toamna anului trecut am produs împreună cu Dorian Boguta un film în care am și jucat și la care ținem foarte mult datorită poveștii sale deosebite. Este un proiect realizat în timpul unui atelier de actorie realizat de Actoriedefilm.ro, Asociația 7771 și Mandragora. Și este susținut și coordonat în întregime de regizorul Cristi Puiu. Puțini sunt regizorii ajunși la nivelul de recunoaștere la care este Cristi, suficient de curajoși să se arunce în provocări precum a fost acest film în care cursanții au fost implicați atât ca actori, cât și ca scenariști. Pot să spun că am avut o vizionare de curând a acestui film căruia noi îi spunem intern „Filmul fără nume” și sunt foarte mândru că fac parte din el:).”

Sursa foto: Arhiva Cancan