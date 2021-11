De când nu mai locuiesc împreună Prodanca și Reghe, de fapt: „El a stat cu noi în casă până după nuntă”

Laurențiu Reghecampf a luat pe toată lumea prin surprindere în momentul în care a anunţat că divorţează de Anamaria Prodan. Deşi impresara a negat la început aceste informaţii, în prezent lucrurile între cei doi par extrem de clare. De altfel, impresara a recunoscut în cadrul unui interviu recent faptul că nu mai este cale de întoarcere. În acelaşi timp a mai făcut câteva dezvăluiri despre fosta sa relaţie.

Familia Reghecampf-Prodan a fost întotdeauna un exemplu pentru mulţi. Cei doi foşti parteneri au luptat împreună pentru copiii lor, dar tototdată au muncit din greu pentru viaţa pe care o trăiesc în prezent.

Cu toate acestea, drumurile lor s-au separat, iar în prezent fiecare încearcă să îşi construiască un viitor frumos. Numai că, lucrurile nu sunt chiar atât de simple şi pentru că o căsnicie care a durat aproape 15 ani nu poate fi uitată atât de uşor.

Într-un interviu recent, Anamaria Prodan a dezvăluit faptul că nu avea nicio idee despre ce se întâmplă cu soţul său, iar gândul că o altă femeie i-ar putea lua locul nici măcar nu a i-a trecut prin minte. Mai mult, aceasta a povestit că, deşi au mai existat tensiuni în acea perioadă, Reghe nu a plecat de lângă familia lui.

„El a stat cu noi în casă până după nuntă! Noi am fost împreună în Emirate, noi am fost împreună în Dubai. Eu nu am știut că avea o amantă de genul ăsta”, a dezvăluit Anamaria Prodan pentru fanatik.ro.

„A greșit impardonabil”

Întrebată de ce a negat mereu problemele existente în căsnicia sa, Anamaria Prodan a explicat: „Am negat pentru că nu știam nimic sigur, am negat pentru că nu am crezut nimic. Pentru că l-am întrebat pe Laurențiu de fiecare dată și de fiecare dată și-a cerut iertare pentru tot și a venit acasă. El a venit acasă și am făcut nunta. Am făcut o nuntă superbă, 15 ani de căsnicie în fața preotului, cu cununile pe cap, în fața altarului. Eu cred că nu poți să îți bați joc de Dumnezeu, de copii, și de o viață întreagă”

CITEŞTE ŞI: CUM SE VA ÎMPĂRȚI AVEREA ÎNTRE ANAMARIA PRODAN ȘI LAURENȚIU REGHECAMPF. IMPRESARA A FĂCUT ANUNȚUL: ”NU AVEM NIMIC ÎMPREUNĂ”

Deşi spune că încă îl mai iubeşte, Anamaria este conştientă că situaţia dintre ea şi fostul său partener nu mai are cale de întoarcere.

„El nu va mai veni, pentru că știe că a greșit impardonabil. El știe că noi, familia, l-am iertat de foarte multe ori. Și i-am explicat că nu este bine, și i-am explicat că atât de greu ne-a fost să ajungem aici. Și i-am explicat cât de greu mi-a fost să mă lupt cu un om ca Pițurcă, care îl făcea bețiv, cu un Gigi Becali care spune că a furat banii familiei și a făcut business-uri altor domnișoare de genul acesta, din oraș”, a mai spus ea.

Ce spune Anamaria Prodan despre viaţa sa amoroasă

În urmă cu câteva zile, înca soția lui Laurențiu Reghecampf părea că şi-a găsit în sfârşit liniştea după furtuna din viaţa sa. Mai mult decât atât, aceasta a mărturisit în cadrul unui interviu faptul că plecarea unei persoane înseamnă cu siguranță venirea alteia, așa că este pregătită să accepte lângă ea un om care să o facă să se simtă împlinită: „Eu sunt un om fericit, pentru că sunt sigură că orice se întâmplă în viaţa mea şi orice s-a întâmplat în viaţa mea, se întâmplă cu un anumit motiv.Și cred că, dacă se eliberează un loc de lângă mine, pe locul ăla se va aşeza cineva care, într-adevăr, merită să stea acolo.”, a declarat Anamaria Prodan, pentru Romaniatv.ro.

Dincolo de scandalul care a apărut în presă, Anamaria declară că mereu va tine fruntea sus și va încerca să fie un exemplu pentru copiii ei.

„Eu toată viața mea am tins foarte sus şi poate am deranjat uneori. Chiar pe copiii mei şi soțul meu, cu aceste cerinţe duse la extrem.Trebuie să fim cei mai buni. Trebuie să luptăm să fim cei mai buni, trebuie să fim un exemplu de familie şi fiecare dintre noi să fim un exemplu în viaţă. Când copiii şi nepoţii mei vor băga numele meu, Anamaria Prodan pe Google, acolo trebuie să iasă numai lucruri frumoase.”, a mai spus Anamaria Prodan, pentru sursa amintită.

Sursă foto: Instagram