De câte ori a făcut Gabriela Cristea avort, de fapt. Dezvăluiri cumplite despre fosta prezentatoare de la Pro TV, Antena 1 și Kanal D

Gabriela Cristea este acum o femeie împlinită și fericită. Are familia la care a visat, un soț înțelegător și două fetițe minunate. Însă, trecutul amoros al prezentatoarei TV nu a fost la fel de lin. Vedeta a traversat perioade dificile și, încă, de la o vârstă destul de fragedă a luat viața în piept și s-a desprins de familie.

Viața amoroasă a Gabrielei Cristea a fost una tumultuoasă până să îl întâlnească pe Tavi Clonda. Bruneta a trecut prin două întreruperi de sarcină și un mariaj eșuat. La vârsta de 14 ani, vedeta simțea primii fiori ai dragostei. Atunci, Gabriela Cristea se îndrăgostea de un adolescent mai mare cu câțiva ani decât ea. Credea în povestea ei de iubire și spera că, deja, își întâlnise alesul. Cei doi s-au iubit cu pasiunea caracteristică vârstei, iar la 16 ani, Gabriela rămânea însărcinată.

Așa cum era de așteptat, prezentatoarea TV nu și-a dorit să devină mamă la o vârstă atât de fragedă și a decis să întrerupă sarcina. Mai apoi, la vârsta de 19 ani, vedeta trecea prin aceeași situație. Însă de această dată, coordonatele problemei se schimbă puțin. Cea de-a doua sarcină a fost una dorită, iar bruneta voia să devină mamă, însă din cauza unor complicații a fost nevoită și de această dată să întrerupă sarcina.

„Am făcut la un moment dat un avort, dar l-am făcut pentru că am avut ceva complicații. Am stat internată în spital câteva zile. Aveam aproape 19 ani când am suferit un avort”, declara în urmă cu ceva timp Gabriela Cristea, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Tatăl Gabrielei Cristea a dat-o de gol

Gabriela Cristea și familia ei nu au avut un trecut prea liniștit. Vedeta s-a certat cu părinții, a plecat de acasă, iar războiul dintre ea și tatăl ei a ținut multă vreme prima pagină a ziarelor. Astfel, Eugen Cristea a ajuns invitat în cadrul mai multor emisiuni și a vorbit despre adolescența fiicei sale. El a fost cel care a dezvăluit că vedeta a marcat două întreruperi de sarcină, deși ea recunoscuse doar una, în spațiul public.

„O să vă explic eu. Ea, după ce a făcut acea întrerupere de sarcină, a plecat la Constanţa. Noi nu am ştiut. Atunci încă nu avea 18 ani, avea cam 16 ani şi 7-8 luni. În momentul în care a venit de la mare după trei zile, nici nu ne-a băgat în seamă, a intrat la ea în cameră şi şi-a făcut bagajele. Nici nu ne-a spus că vrea să plece, a venit băiatul şi ne-a spus: «Vedeţi că Gabi pleacă!». În momentul în care a ieşit pe uşă, e foarte adevărat că i-am zis: «Băi, Gabi, îţi baţi joc de noi?» am împins-o, dar n-am lovit-o, n-am înjurat-o, n-am jignit-o.

N-a fost singura întrerupere de sarcină. Chiar părinţii băiatului cu care era atunci ne-au spus: «Domne, eu vreau nepoţi! Ea dacă face atâtea întreruperi de sarcină, eu nu o să mai am nepoţi!» Asta e realitatea, asta ne-a spus, asta vă spun şi eu. Pentru că eu dacă întârziam două zile şi nu mai ajugeam acasă, nu ştiam nici de sarcina pe care a avut-o. Nici nu am avut timp să ne certăm, nici să vorbim cu ea. Nici cu mama ei nu am avut niciun fel de discuţii, ba chiar s-a purtat urât cu ea. Eu bănuiesc, din câte am aflat, că ei îi este ruşine cu familia sa”, declara tatăl Gabrielei Cristea, în cadrul emisiunii „Răi da’ buni”, de la Antena Stars.

