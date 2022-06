De câte ori și-a încarcat mașina electrică o șoferiță care a plecat din Suceava în Thassos

Perioada concediilor și a vacanțelor a început, iar cum Grecia este una dintre destinațiile preferate de căte români, o mare parte aleg să se relaxeze pe plajele însorite de acolo.

Însă, acest drum vine, de cele mai multe ori, la pachet și cu ceva peripeții. O româncă a postat pe un grup de pe Facebook că urma să plece în concediu în Grecia, cu o mașină electrică. Femeia își exprima îngrijorarea cu privirea la încărcarea bateriei mașinii pe un drum atât de lung.

”Duminică plecăm din Suceava spre Thassos cu mașina 100% electrică. A mai făcut cineva acest traseu cu mașina electrică? Ați întâmpinat dificultăți pe drum? Mulțumesc”. Însă, romanca a revenit și a povestit cum a fost drumul.

”Am ajuns cu bine în Thassos. Am încărcat mașina de 3 ori, timp de încărcare aprox 60 min (timp în care am mâncat, iar copiii s-au jucat cu trotinetele). În afară de costurile de pe autostrada și ferry, nu am plătit nimic! Precizez că am înnoptat în Veliko la hotel și am profitat de tot confortul de la SPA. Viteză medie de deplasare 100km/h, AC 22 grade, mașina echipată cu cutie de bagaje și 5 persoane.”, a scris femeia pe rețeaua de socializare.

Grecia i-a făcut pe 5 români să scoată o avere din buzunar

Potrivit relatărilor făcute în mediul online de un turist român, o masă pe o plajă din Grecia i-a făcut pe cinci români să își regândească bugetul de vacanță în acest an. Chiar dacă turiștii care vor să se bucure de o vacanță de neuitat iau în calcul prețurile hotelelor sau ale pensiunilor în care urmează să se cazeze, prețul mâncării rămâne întotdeauna necunoscut.

Din acest motiv, un grup de cinci români care abia s-au întors din vacanță au fost nevoiți să scoată din buzunar aproximativ 95 de euro pentru o singură masă luată în oraș. După cum era de așteptat, prețurile au crescut destul de mult în ultima perioadă. Totuși, turiștii nu se așteptau ca același lucru să se întâmple și pe cele mai frecventate insule din Grecia. Cel care a făcut postarea publică a anunțat că prețurile uriașe din România și modul în care clienții sunt tratați îi fac pe majoritatea să plece din țară pentru a se bucura de vacanță.

Sursa foto: Facebook