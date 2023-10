De ce a ajuns, de fapt, Irinel Columbeanu la azil! Motivul este surprinzător

După o viață în care s-a lăfăit în lux și opulență, Irinel Columbeanu a ajuns să-și ducă traiul la un azil. Fostul milionar trăiește cea mai neagră perioadă a vieții lui, după ce s-a mutat la căminul social unde a stat și tatăl său. Omul de afaceri a considerat de cuviință că este timpul să-și petreacă zilele în liniște și să primească tot ajutorul de care are nevoie în aceste momente. N-a mai stat pe gânduri, iar la îndemnul prietenilor săi a făcut acest pas. Care ar fi, de fapt, adevăratul motiv pentru care a făcut această schimbare?

Irinel Columbeanu nu duce o viață tocmai roz. Fostul om de afaceri are parte de momente grele în viața lui, după ce a ajuns să trăiască de unul singur. S-a confruntat cu diverse probleme, așa că la îndemnul prietenilor săi, fostul soț al Monicăi Gabor a ales să se mute la azil. Sigur că, nu a ales orice cămin social, ci pe acela unde și-a petrecut o parte din viață și tatăl său. A avut încredere să se lase pe mâna angajaților de acolo și să primească tot ajutorul de care avea nevoie.

De ce a ales Irinel Columbeanu să se mute la azil

Pentru că și tatăl său a stat în căminul social respectiv, Irinel Columbeanu n-a stat nicio secundă pe gânduri, a pus mâna pe telefon și a luat legătura cu șeful fundației. Și-a făcut bagajul și s-a mutat imediat la azil. Afaceristul spunea că și-a găsit liniștea, în sfârșit, fiind foarte mulțumit de schimbările din viața lui.

„Beneficiind de experiența anterioară a faptului că l-am dus pe tatăl meu acolo și știam despre ce e vorba, am luat legătura cu domnul Cassian, am văzut că este în funcțiune acest centru pentru seniori și am hotărât să mă instituționalizez acolo. N-am ajuns așa de rău pentru că eu mă simt foarte bine acolo. Voi sta acolo sper eu cât mai mult. În rest, eu acolo socializez cu ceilalți colegi și mi-am dat seama că toată lumea este foarte bine îngrijită și nimeni nu e luat peste picior, că ce caută acolo”, a mărturisit Irinel Columbeanu, în prima lui apariție TV de la mutarea în azil.

Irinel Columbeanu a mărturisit, în fața tuturor, că nu se simțea chiar bine în imobilul unde locuia de unul singur, așa că a luat decizia de a se muta în azilul unde a stat și tatăl său. Fosta lui iubită, Oana, l-a vizitat la căminul de bătrâni unde-și duce acum traiul.

„Sincer nu mă simțeam bine acolo unde locuiam și momentul a fost când am vorbit cu domnul Cassian, care mi-a făcut această invitație, bazându-ne pe experiența anterioară a tatălui meu. Am zis să îmi aplic și mie același tratament. M-au vizitat foarte mulți prieteni. Fosta mea prietenă Oana, ea m-a vizitat acolo, în legătură cu ceilalți, cu scuzele de rigoare, nu… am prefera să nu le dau numele”, a mai spus acesta, în emisiunea lui Brancu.