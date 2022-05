De ce a ajuns Maria Constantin dependentă de operațiile estetice. Câte ajustări și-a făcut până acum cântăreața?

Maria Constantin, în vârstă de 35 de ani, a povestit despre operațiile sale estetice, dar și din ce cauză și le-a făcut. Cântăreața a mărturisit că a fost într-o depresie. Cum se mai simte ea acum și la câți medici esteticieni a apelat până în prezent?

Cântăreața de muzică populară, Maria Constantin, a recunoscut că are un corp de invidiat și datorită operațiilor estetice. Artista a povestit că a trecut prin câteva momente grele de-a lungul vieții și acest lucru a determinat-o să apeleze la medicii esteticieni.

Maria Constantin: ”Eram picată psihic și atunci simțeam nevoia să-mi fac ceva”

Pe lângă faptul că a admis că s-a luptat cu depresia, în timpul celor două căsnicii eșuate pe care le-a avut în trecut, blondina a mărturisit că în ultimii doi ani și-a tot făcut îmbunătățiri la nivelul corpului.

Astfel, în martie, 2021, chiar de ziua ei, Maria și-a pus implanturi de 800 de mililitri. Mai mult, cântăreața a ajuns în punctul să se înfometeze cu bună știință, pentru a avea silueta trasă prin inel de acum.

Și povestea nu s-a terminat aici. Fosta soție a lui Marcel Toader și-a făcut modificări și la nivelul feței. Ea are micropigmentare la sprâncene și la buze.

”Eu acum chiar sunt mulțumită cum arăt, nu am de ce să mă mai plâng! Aveam momente, într-adevăr când eram picată psihic și atunci simțeam nevoia să-mi fac ceva. Dar nu mai sufăr acum de chestia asta! Eu sunt eu, cine mă place așa bine, cine nu, alta mama nu mai face!

Au fost mult momente când am picat psihic! Eu cred că important este că am putut să le depășesc. Consider că sunt o persoană destul de puternică și nu mai vreau să discut despre momentele astea, pentru că acum sunt super pozitivă!

Și, mai ales, dacă acum îmi este super bine, sunt fericită, am toată familia lângă mine, am copilul, îl am pe Robert! Decât sănătoasă îmi mai doresc să fiu, în rest chiar nu-mi mai doresc altceva! Sunt mulțumită așa”, a declarat Maria Constantin, pentru Click.

