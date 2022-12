De ce a avut nevoie cântăreața Adele de ajutorul psihologului: „Făceam cinci ședințe pe zi”

Adele a traversat o etapă grea. Cântăreața a declarat că a avut nevoie de psiholog și de multe ședințe de terapie, pentru a putea să treacă peste unul dintre episoadele marcante din viața ei. Ce confesiuni emoționante a făcut.

Adele este una dintre cele îndrăgite și de succes cântărețe din industrială muzicală. Hit-ul care a consacrat-o și a adus-o mai aproape de public este „Hello”, care are 3 miliarde de vizualizări pe YouTube. Au urmat și alte piese la fel de apreciate și de succes, iar acum, Adele a devenit una dintre cele mai bune cântărețe din toată lumea.

Însă, pe partea personală, Adele a avut parte de un episod care a marcat-o și a făcut-o să clacheze, motiv pentru care a avut nevoie de ajutorul psihologilor, pentru a putea ieși din toate stările care au cuprins-o la acel moment.

Motivul pentru care Adele a avut nevoie de ședințe de terapie

În 2019, Adele a trecut printr-un divorț de fostul ei soț, Simon Konecki, care a lăsat urme adânci. Artista susține că a fost nevoie de cinci ședințe de terapie pe zi, pentru a putea trece peste acest moment greu.

„Înainte, evident, când am trecut prin divorț, practic făceam cinci ședințe de terapie pe zi”.

Mai mult decât atât, Adele a continuat să facă ședințe de terapie, pentru că avea nevoie să fie ascultată și să primească sfaturi în continuare, iar pe lângă asta, a mai declarat și în trecut, faptul că are o problemă cu teama pe care o experimentează în timpul concertelor live, iar ședințele o ajută mereu.

„Am început să fac din nou terapie, pentru că am stat câțiva ani fără. Aveam nevoie să încep. Am încetat să mă mai consider responsabilă pentru comportamentul meu și pentru lucrurile pe care le spuneam.

Dar acum o fac pentru că vreau doar să mă asigur că mă completez în fiecare săptămână pentru a mă asigura că vă pot oferi totul.

Și toată ședința mea de terapie din această săptămână a fost foarte interesantă. A fost vorba despre aceste spectacole. Întotdeauna devin atât de emotivă. Îmi place să fac muzică, dar există ceva în legătură cu concertele live care mă îngrozește și mă umple de teamă. De aceea nu sunt un mare artist de turnee. Am făcut-o ultima dată pentru a dovedi că pot să o fac”, a declarat cântăreața, relatează wowbiz.

