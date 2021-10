De ce a divorțat Adela Pârvu, fost arhitect la “Visuri la Cheie”, după 24 de ani de căsnicie. “Ce exemplu dăm copiilor?!” + Unde l-a cunoscut pe actualul soț

Adela Pârvu, fost arhitect la “Visuri la Cheie”, a divorțat după 24 de ani de căsnicie. În cel mai recent interviu, aceasta a făcut publice și motivele care au dus la separare. Femeia și-a regăsit, însă, rapid un nou suflet pereche, în urmă cu doar o săptămână recăsătorindu-se.

După mai bine de două decenii, Adela Pârvu a pus punct relației cu tatăl copiilor ei, care era mai mare cu 24 de ani față ea. Faptul că nu mai era fericită alături de soț, dar și diferența de vârstă dintre ei a făcut-o pe aceasta să înainteze actele de divorț.

“Ce exemplu dăm copiilor?! Mai bine doi părinți fericiți decât doi părinți nefericiți. Era o diferență de 24 de ani între noi. Suntem datori să ne trăim viața din plin. Profesional, am reușit să fac lucruri frumoase, dar personal am nevoie de afectivitate. Copiii se așteptau ca noi să divorțăm, au 21 de ani, au înțeles, noi avem un dialog foarte deschis, suntem oameni, ne asumam, ei au înțeles. Pentru ei contează să își vadă părinții fericiți. Inițial, m-am gândit că poate e un eșec, dar apoi am vrut să înțeleg ce s-a întâmplat și am apelat la terapie de psihanaliză.

Am vrut să înțeleg de ce nu am avut o viață personală frumoasă. Psihanaliza m-a ajutat foarte mult, am înțeles cum funcționam ca un copil și cum repetam același comportament ca adult”, a spus Adela Pârvu.

Adela Pârvu, fost arhitect la “Visuri la Cheie”, s-a recăsătorit în urmă cu o săptămână

Fostul arhitect de la emisiunea “Visuri la Cheie” nu a stat prea mult fără partener. Încurajată de băiețeii ei, Adela Pârvu și-a făcut conturi pe rețelele sociale și, astfel, l-a cunoscut pe Bogdan, cu care s-a căsătorit în urmă cu doar o săptămână.

“Băieții mei m-au încurajat să accesez platformele de dating sau agenții matrimoniale. Am văzut că nu se întâmplă mare lucru cu agențiile matrimoniale și nici cu platformele de dating. Dar într-o seară de august mi-am refăcut contul pe un site de dating, și primul care mi-a scris a fost chiar Bogdan (n.red. actualul soț).

A intrat în vorbă cu mine, mi-a plăcut profilul lui, era o descriere sumară, dar onestă. El, la un moment dat, m-a rugat să îi dau profilul meu de Facebook. M-a cucerit cu simțul umorului, cu o glumă pe care a făcut-o. În 3 săptămâni m-a cerut de soție. A fost scurt și direct, iar răspunsul meu a fost DA. I-am stricat planurile, am intuit că vrea să mă ceară de soție și i-am zis că nu mă impresionează vreun inel cu diamant. Am zis că singurul inel pe care îl vreau e verigheta. Acum avem o săptămână de când ne-am căsătorit, vrem o viață de miere, nu doar o lună de miere”, a mai spus Adela Pârvu.