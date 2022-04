În spatele omului de afaceri Cristina Bâtlan se află o poveste de viață incredibilă. A pus punct unei căsnicii care a durat 26 de ani, însă motivul este incredibil. De ce a divorțat, de fapt, juratul de la ”Imperiul Leilor” de la Pro TV?

Invitată în cadrul unui podcast, Cristina Bâtlan, fondatoarea brandului de încălțăminte ”Musette”, a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre motivul real al divorțului de tatăl copilului ei. A primit vestea când credea că nimic rău nu se poate întâmpla.

De ce a divorțat, de fapt, Cristina Bâtlan, de la Imperiul Leilor. După 26 de ani de căsnicie

Este una din celebrele femeie de afaceri din România, însă puțini sunt cei care cunosc povestea femeii Cristina Bâtlan. În cadrul unui podcast juratul de la ”Imperiul Leilor” a dezvăluit amănunte neștiute despre viața din spatele camerelor de filmat.

Deși credea că are o căsnicie fericită, Cristina Bâtlan a descoperit că tot ceea ce a trăit în ultimii ani de căsătorie a fost o minciună și timp de 5 ani partenerul ei trăia o viață dublă:

”Eu nici nu am aflat. Eram ultima persoană care s-ar fi gândit vreodată că Roberto mă minte sau mă înșală. Nu aș fi crezut. Am aflat după cinci ani sau patru ani. Nu o cunoșteam, n-am cunoscut-o. Ori de câte ori spunea o minciună, venea cu o minciună d-asta imbatabilă. Eu nu puteam să concep că mă minte. Eu îl credeam. Cineva mi-a deschis ochii, mi-a spus ce se întâmplă. Atunci am zis că nu se poate, eu nu pot să am o viață dublă. Am țipat, nu am vorbit. (VEZI ȘI:DAN ȘUCU A SĂRBĂTORIT LA ”IMPERIUL LEILOR” O NOUĂ INVESTIȚIE ȘI A CIOCNIT UN PAHAR DE BERE. DESPRE CE BUSINESS ESTE VORBA)

Asta nu e o chestie pe care o vorbești. Până la urmă, asta era realitatea. Atunci mi-am dat seama că sunt praf, că nu știu nimic. După povestea asta m-am dus în India, ca să înțeleg cine sunt”, a mărturisit Cristina Bâtlan potrivit la ”Acasă la Măruță”.

Se pare că unul din motivele care a dus la ruptură a fost prea mult timp petrecut împreună. Deși pe plan profesional formau o echipă imbatabilă, se pare că în viața de familie lucrurile nu mergeau la fel de bine. Divorțul a avut loc în urmă 6 ani, iar de atunci cei doi foști soți au rămas în relații foarte bune, chiar au devenit cei mai buni prieteni:

”Am avut o căsnicie foarte lungă, am un parteneriat foarte bun cu Roberto, însă ne-am despărțit de 6 ani. Am divorțat acum patru ani. Sunt o femeie singură. Suntem o echipă imbatabilă, însă viața de familie nu era la fel. E foarte greu să stai 26 de ani cu un om în fiecare zi, să ai aceleași probleme și acasă, și la birou.

Noi suntem în continuare cei mai buni prieteni. Ideea e că, într-adevăr, Roberto și-a găsit o parteneră. Divorțul ni l-a semnat o fostă colegă de facultate, căreia nu îi venea să creadă.

A durat vreo doi ani până ne-am hotărât să divorțăm. Roberto stătea cu soția lui actuală, s-a și căsătorit între timp, am fost și la nuntă”, a mai spus Cristina Bâtlan.