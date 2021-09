De ce a fost criticată Gabriela Prisăcariu, la scurt timp după ce a născut: ”Pozele astea pun multă presiune pe mămicile care nu-și revin la fel de repede după sarcină”

În urmă cu doar câteva săptămâni, Gabriela Prisăcariu și prezentatorul TV Dani Oțil au devenit părinți pentru prima oară. Pe rețelele de socializare, aceasta și-a ținut urmăritorii la curent cu noutățile din viața ei, chiar și în timpul sarcinii, iar acum internauții s-au împărțit ”în două tabere”.

Pe rețelele de socializare, Gabriela Prisăcariu a postat o imagine în care apare sexy, purtând un corset. Soția prezentatorului TV Dani Oțil s-a fotografiat în oglindă, mândra tare că a scăpat de o mare parte din kilogramele în plus pe care le-a acumulat în timpul sarcinii. Totuși, internauții par să se fi împărțit în ”două tabere”. Ce comentarii a primit Gabriela Prisăcariu la fotografia de pe Instagram și de ce a fost criticată, după ce a născut?

”Adio burticaaaa!🥳🥳🥳”, este mesajul scris de Gabriela Prisăcariu pe rețelele de socializare. Iar comentariile nu au întârziat să apară și nici miile de aprecieri din partea internauților: ”Pozele astea pun multă presiune pe mămicile care nu-și revin la fel de repede după sarcină”, ”Dă jos corsetul ăla…. și mai vedem”, ”Bă femeilor, nu vă gândiți în primul rând ce înălțime are femeia asta superbă, apoi poate că ea a mâncat sănătos în sarcină și probabil că pe lângă kg adăugate în sarcină nu a pus și kg de grăsimi, fast-food și alte scuze de gravide 🤦🏽‍♀️ nu înțeleg… Criticați o femeie care arată bine, în loc să o luați drept motivație…”, ”Câte femei frustrate si invidioase😢”, ”Exagerezi! Doar ce ai născut și tu pozezi burtica pe care nu ai avut-o! Eu am luat 18kg la primul copil! Arăți foarte bine! Bucură-te de bebeluș!”, ”Trebuia să arăți cu 40 kg în plus, cu cearcăne și ciufulită, într-un trening de 15 lei. Așa mulțumeai mai multe persoane 😂. Nu-s eu cine știe ce slabă după naștere, dar recunosc că îmi place statul în pat. Cu sport și mâncare sănătoasă, totul e posibil”.

Ce nume au ales Gabriela și Dani Oțil pentru băiețelul lor

Gabriela Prisăcariu le-a dezvăluit fanilor și ce nume au ales pentru băiețelul lor. Dani Oțil a mărturisit, recent, că și-a dorit un singur prenume pentru copilașul lui, dar soția lui a vrut ca micuțul să aibă două prenume. Astfel, prezentatorul TV a ales un prenume format din patru litere, iar Gabriela pe celălalt.

Într-un final, cei doi au găsit și numele perfect pentru minunea din viața lor. Gabriela Prisăcariu le-a dezvăluit fanilor, pe Instagram, că băiețelul se va numi Luca Tiago Oțil.

Sursă foto: arhivă Cancan / Instagram Gabriela Prisăcariu