Cât costă 2 sarmale și un langoș la Târgul de Crăciun din Budapesta. Prețurile sunt mai mari decât în România

Târgul de Crăciun din Budapesta, considerat în repetate rânduri cel mai frumos din Europa de către European Best Destinations, și-a deschis porțile anul acesta pe 17 noiembrie și va continua să încânte vizitatorii până pe 1 ianuarie. Atmosfera unică, decorurile de poveste și evenimentele specifice sărbătorilor atrag anual turiști din întreaga lume, dar prețurile ridicate rămân un subiect sensibil pentru mulți dintre cei care aleg să viziteze acest loc. Iată cât a plătit o tânără pe 2 sarmale și un langoș!

De-a lungul ultimilor ani, târgurile de Crăciun din Europa au devenit adevărate atracții turistice, însă majoritatea acestora vin la pachet cu costuri ridicate, mai ales când vine vorba de mâncarea și băuturile tradiționale. Târgul de la Budapesta nu face excepție. Vizitatorii trebuie să fie pregătiți pentru prețuri care, de multe ori, depășesc așteptările.

O tânără care a fost recent la Târgul de Crăciun din Budapesta a dezvăluit că o porție de două sarmale la târg poate ajunge la echivalentul a peste 100 de lei, în timp ce un langoș, o gustare tradițională din Ungaria, poate costa în jur de 80 de lei. Deși sarmalele au fost apreciate de unii turiști pentru gustul lor, problema frecvent întâlnită este temperatura mâncării servite, care adesea nu este suficient de caldă, precum și raportul calitate-preț discutabil.

În pofida prețurilor ridicate, târgul rămâne un loc plin de farmec, cu luminițe strălucitoare, tarabe care vând obiecte artizanale și spectacole care aduc magia Crăciunului mai aproape de vizitatori. Cei care ajung aici pot savura și alte preparate tradiționale ungurești, precum gulaș sau kürtőskalács, și pot admira frumoasele decorațiuni.

„Uitați aici dovada plății pe două sarmale la Târgul de Crăciun din Budapesta și atât am plătit pe un langoș. Eu am spus aceste prețuri ca o informare, să știți la ce să vă așteptați. E normal ca omul să știe: atâta costă două sarmale, atâta costă un langoș, să știți la ce să vă așteptați. Mâncarea, în general, este rece, scumpă și proastă, dar, ca norocul, aceste sarmale chiar au fost bune în Budapesta. Oricum, în Ungaria se dau țepe. Acum, când am fost în Ungaria, la benzinărie, angajații au încercat să ne mai păcălească de aproximativ 8 euro.”, a spus tânăra pe TikTok.