De ce a fost „interzisă” formația Generic în anii 2000. Dan Ciotoi a deslușit misterul la Cancan Senzațional: ”Am deranjat”

Dan Ciotoi a fost prezent în platoul emisiunii CANCAN Senzațional, alături de Dan Diaconescu, unde a vorbit despre începuturile trupei Generic, cea care a creat isterie în rândul românilor, în vremea Revoluției. Succesul lor se resimte și după ani buni, pentru că piesele sunt ascultate și-n zilele noastre. Fondatorul formației a vorbit pe șleau despre melodia care a rămas în sufletele tuturor și care este cerută și astăzi de public. De altfel, el a dezvăluit că au fost „interziși” în urmă cu mulți ani, motiv pentru care au și lipsit din industria muzicală o vreme!

Dan Ciotoi a oferit un interviu de excepție, vineri seara, în platoul emisiunii CANCAN Senzațional, unde a dezbătut pe șleau subiecte bombă alături de Dan Diaconescu. Formația Generic a devenit cunoscută cu puțin timp înainte de Revoluție, pe vremea când a fost lansată și piesa „S-a rupt lanțul de iubire”, melodie care este și astăzi cerută de către public.

CITEȘTE ȘI: Legătura neștiută dintre Vali Vijelie și Nicu Ceaușescu. Dan Diaconescu și Dan Ciotoi l-au dat de gol

A existat o perioadă în care trupa ar fi fost „interzisă” de pe piața de la noi, prin diferite mijloace, pentru că artiștii ajunseseră să-și vândă foarte bine munca. Erau foarte căutați, se bucurau de un succes colosal, iar piesele lor erau ascultate de toți românii. Și-au clădit propria casă de producție, iar atunci ar fi început piedicile. Ar fi „deranjat” alte case de producție, care erau pe la începutul anilor 2000.

„Trecuseră 10 ani de când, într-un fel, am fost scoși de pe piață, încurcam piața și noi. Se întâmpla din 2000 până-n 2010. Eram foarte vandabili, lumea ne cunoștea pentru că eram printre primele trupe apărute după Revoluție și aveam o poziție solidă pe piață. Vânzările muzicii noastre mergeau foarte bine. Unde am greșit noi, dar n-aș putea să spun că am greșit, am căutat să câștigăm mai mult. Ne-am făcut o casă de producție. Făcându-ne casă de producție, am deranjat celelalte case de producție.

Prima melodie celebră a fost: S-a rupt lanțul de iubire. Este cea mai cerută. S-a imprimat în 1989, în luna octombrie și după 2 luni a venit Revoluția. Atunci s-a auzit prima oară pe casete. Nu erau încântați comuniștii pentru piesele de genul ăsta, dar n-a fost o perioadă în care să poată să ne interzică într-un fel. A fost scurtă perioada, n-au mai apucat. N-a fost timp să ne interzică. Aveam în jur de 30 de ani”, a dezvăluit Dan Ciotoi, în emisiunea CANCAN Senzațional.