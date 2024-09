De ce Andreea Bălan nu mai vrea să vorbească deloc cu Andreea Antonescu. După plecarea de la Antena 1, a spus tot adevărul

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au rupt orice legătură după America Express! Cele două artiste au vrut să se reunească și să pornească din nou pe același drum. S-au reinventat și au susținut câteva concerte ale trupei Andre, însă acolo s-a oprit totul. Iubita lui Victor Cornea nu vrea să mai vorbească cu prietena ei de-o viață, având motive bine întemeiate. După plecarea de la Antena 1, cunoscuta artistă a dat cărțile pe șleau despre acest subiect!

Andreea Bălan și Andreea Antonescu nu-și mai vorbesc, după participarea la America Express. Se pare că cele două cântărețe au rupt, din nou, orice legătură. Iubita lui Victor Cornea a vrut să mai dea o șansă trupei Andre, însă lucrurile n-au fost așa cum s-ar fi așteptat. Andreea Bălan a vorbit despre vechile traume care s-au redeschis odată cu emisiunea de la Antena 1. Cele două prietene au purtat o discuție de suflet despre lucrurile care s-au întâmplat în trecut.

CITEȘTE ȘI: Andreea Bălan a semnat cu Pro TV, după ce a fost dată afară de la Antena 1. Tatăl artistei a confirmat

Andreea Bălan: Am sunat-o de pe patul de spital și i-am zis hai să refacem trupa Andre, dar așa din senin. Și am plecat în America Express. Acolo eram iar noi două și cumva…

Bursucu`: Prea mult timp una cu cealaltă?

Andreea Bălan: Da. Am simțit acea fetiță de 13 ani din Andre, care din nou face ceva ce nu-i place și din nou sunt cu persoana sau cu energia persoanelor care la vremea respectivă m-au supărat. Și mi-era greu și voiam să plec…

Bursucu`: I-ai spus vreodată în față?

Andreea Bălan: Da, i-am spus, dacă am stat 24 din 24 am avut toate discuțiile. Și am plâns una pe umărul celeilalte și ea mi-a spus: Știi că n-a fost vina mea, așa a fost să fie. Că și tatăl meu era într-un fel, și tatăl tău într-un fel și eram puse acolo și eu am înțeles. Adică, am iertat. Dar când s-a terminat America Express, s-a terminat și în sufletul meu.

CITEȘTE ȘI: Ce a făcut-o pe Andreea Bălan să treacă peste diferența de vârsta dintre ea și Victor Cornea. Artista a spus-o fără ocolișuri!

Andreea Bălan, despre relația cu Victor Cornea

Cântăreața și Victor Cornea trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, în ciuda gurilor rele care-i mai critică pentru diferența de vârstă de aproape un deceniu.