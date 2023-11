De ce ar trebui să mâncăm mititei doar de 2-3 ori pe an. Explicațiile profesorului Vlad Ciurea

Cui nu îi plac micii cu pâine și muștar? Doar când aud sfârâitul grătarului, românii se gândesc la acest preparat nelipsit în zile de sărbătoare sau chiar în weekend-urile libere. Ei bine, profesorul Vlad Ciurea susține că ar trebui să mâncăm mititei doar de 2-3 ori pe an. Acesta a explicat impactul negativ pe care îl au asupra corpului nostru.

Preparatele românești sunt variate, de la sărmăluțe cu mămăliguță sau fripturi de tot felul până la mititeii cu muștar. Unii oameni vor să aibă mereu mesele pline și să nu lipsească gustul și savoarea din casele lor. Totuși, profesorul Vlad Ciurea avertizează să fim atenți la ce își dorește stomacul nostru, nu doar creierul nostru. Nu este indicat să consumăm anumite alimente în cantități excesive. Iar dacă nu putem renunța la ele, ar trebui să ne limităm în a le gusta doar de câteva ori pe an.

Explicațiile neurochirurgului Vlad Ciurea

Mititeii sunt nelipsiți de pe mesele românilor de sărbători sau în unele weekend-uri în care se strâng alături de prieteni. Sfârâitul grătarelor și mesele pline de bunătăți sunt specifice țării noastre. Totuși, ar trebui să știm că acest preparat mult dorit de papilele noastre gustative nu este bine să îl consumăm în cantități mari. Profesorul Vlad Ciurea a explicat că este bine să mâncăm tradiționalii mici doar de 2 – 3 ori pe an.

„Una este ceea ce îi place stomacului, acea bunătate a stomacului, și alta este creierul. Vă dau un singur exemplu. Când simțim mititeii care sfârâie pe grătar, plecăm în direcția respectivă. Ne-am dus după vizualizare, după zgomot, după miros.

Ancestral, în genomul românesc, s-au imprimat acești mititei care ne plac tuturor. Însă creierului nu îi plac. Nu are voie creierul să acceadă la acest produs. Nu am spus să nu guste de două ori pe an, de trei ori pe an, dar să nu fie o mâncare frecventă. Pentru că această compoziție, pentru celula nervoasă, nu este de cea mai bună calitate.”, a declarat doctorul pentru Antena3 CNN.

Cum putem păcăli creierul

Neurochirurgul Vlad Ciurea susține că ceea ce îi place creierului nostru nu este neapărat bun și pentru stomac. Totuși, există metode prin care putem să îl „păcălim” și astfel să trecem peste dorința de a mânca un anumit preparate nesănătos.

”De la alimentație provin toate lucrurile bune de care are nevoie întreg organismul și de la alimentație pornesc și toate lucrurile rele. La baza alimentelor, de la egipteni se știe, că toate lucrurile rele pleacă de la alimentație. Există o mulțime de alimente care plac creierului. Creierul se bucură de aceste alimente.

Ca să îl păcălim, mergem mai la distanță și găsim altceva care să îi placă. Trebuie să facem asta. Creierul trebuie educat, trebuie modelat, nu intoxicat. Și într-adevăr, dovadă că sunt foarte multe persoane care în ziua de astăzi mănâncă foarte curat, mănâncă vegan, alții țin post și au reușit.”, a adăugat neurochirurgul.