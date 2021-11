De ce boală suferă Bia Khalifa, fosta iubită a lui Dani Mocanu? „Medicii sigur mă refuză”. FOTO

Bia Khalifa suferă de o boală care nu îi permite să-și facă alte operații estetice. Blondina a făcut dezvăluiri tulburătoare despre starea ei de sănătate.

În ciuda faptului că are doar 20 de ani, Bia Khalifa a trecut prin numeroase intervenții estetice. Vrea să atingă perfecțiunea și nu are de gând să se oprească până când va obține look-ul de Barbie pe care și-l dorește. Doar că… la una dintre operații va fi nevoită să renunțe din cauza stării sale de sănătate.

Fosta concurentă de la iUmor suferă de anorexie nervoasă și a fost obligată să se îngrașe cel puțin 20 de kilograme. Bia Khalifa a mărturisit că nu are deloc poftă de mâncare, iar imaginile publicate pe contul ei de Instagram sunt de-a dreptul șocante.

În momentul de față, blondina urmează un tratament prescris de medici, cu vitamine necesare corpului.

„Eu sufăr de anorexie nervoasă pe bază de stres și am suferit foarte mult în ultimele două luni. Am ajuns la spital, iar acum sunt în perioada de revenire. Am leșinat pentru că nu am reușit să mănânc, efectiv nu am poftă de mâncare. Eu într-o lună am o operație și sigur mă refuză pentru că nu am kilogramele necesare pentru o astfel de intervenție. În condițiile în care sunt aici, trebuie să pun minimum 20 de kilograme. Mi-e destul de greu să accept situația. E periculos. Iau pastile, vitamine, încerc să mă mențin, măcar să am ce îmi trebuie în cap. Este ceva ce a pornit de la psihic. E foarte probabil să fiu foarte stresată sau poate dramatizez eu”, a declarat Bia Khalifa la Antena Stars.

Bia Khalifa vrea un posterior bombat

Bia Khalifa își dorește un posterior bombat, așa că a decis să-și injecteze grăsime în fese. Intervenția ar trebui să aibă loc în luna decembrie, dar totul depinde de starea de sănătate a blondinei.

Operația va avea loc în străinătate, iar iubita lui Sișu mărturisește că are mari emoții: "Pe 1 decembrie BBL, dar de data asta 360 de grade, adică o să-mi injectez grăsime și în fese, am emoții", a mai spus Bia Khalifa. Visul ei se va îndeplini, însă, doar dacă va lua câteva kilograme în greutate.

Bia Khalifa face bani frumoși din… OnlyFans. A mărturisit la Xtra Night Show că un abonament de-ale ei costă 50 de dolari și a ajuns să aibă o comunitate destul de numeroasă de abonați. Astfel încât, potrivit unor cunoscători, sexoasa blondină ar ajunge la 50.000 de euro pe lună.