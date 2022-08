De ce boală suferă, de fapt, Viorel Lis. Soția lui, Oana, face tot posibilul ca fostul edil să-și revină

Recent, Oana Lis (43 de ani) a fost pusă în situația de a-și lăsa verigheta la amanet, pentru a-și permite să îi achiziționeze soțului ei, Viorel, un cărucior cu rotile. Din dorința ca fostul edil să fie bine, Oana Lis a transmis pe social media un mesaj prin care le cere prietenilor virtuali ajutorul. Viorel Lis (78 de ani) se confruntă cu probleme mari de sănătate.

Viorel Lis, fostul edil al Capitalei în vârstă de 78 de ani, se confruntă cu mari probleme de sănătate. Mai mult decât atât, în ultimii doi ani, în timpul pandemiei de coronavirus, problemele acestuia s-au accentuat. În prezent, soțul Oanei Lis se deplasează cu ajutorul unui scaun cu rotile, confruntându-se cu un handicap locomotor. Mai mult decât atât, din cauza situației pandemice, Viorel Lis nu a putut merge la ședințele de recuperare, iar problemele locomotorii s-au accentat.

În plus, în anul 2018, în luna aprilie, Viorel Lis a suferit și un accident vascular cerebral. La vremea aceea, soția lui mărturisea: “M-am speriat rău de tot, am mers la spital. El nu voia să meargă – bolnavul nu vrea niciodată. El zicea că se duce acasă să se culce. Dacă mergea să se culce paraliza sau murea. Este internat la Spitalul Universitar, este pe mâini bune, pe tratament, se impune un tratament în primele trei ore de la accidentul vascular”.

În plus, fusese diagnosticat și cu depresie: “Din păcate, Viorel este diagnosticat cu depresie. Pe de o parte este normal având în vedere toate problemele medicale din ultimii ani. E normal să-ţi afecteze şi psihicul, ia şi pastile din acest punct de vedere că să poată să doarmă, să stea liniştit şi eu îl ajut cu ce pot ca soţie psiholog. De exemplu, am fost plecaţi la mare vreo 10 zile şi la început nici nu voia să meargă, nu voia să iasă din casă, a trebuit să mă rog de el, a trebuit să insist şi, apoi, când s-a întors de la mare, Doamne, deci era alt om. Pe de altă parte, majoritatea oamenilor după ce trec de o vârstă se confruntă cu depresia. Viorel este un om care a avut 2000 de oameni sub conducerea lui. E foarte greu că dintr-o dată să fii un pensionar normal, după ce ai fost activ toată viaţa, dar eu îl susţîn cum pot. Cum îl ajuţi tu să iasă din stările astea?”.

Oana Lis a cerut ajutor pe Facebook

Oana Lis se află în situația de a cere ajutorul persoanelor din jur, pentru ca soțul ei, Viorel Lis, să fie bine.

”Așa cum vă ziceam, azi vă cer ajutorul pentru Vio. I-am promis că voi fi alături de el până în ultima clipă și că nu-l las la azil, asta e cea mai mare frică a lui. Este o persoană lucidă, conștient de el și vrea să stea acasă în patul lui până în ultima clipă. Problema e că, de ceva timp, a devenit o persoană cu dizabilități cu un handicap locomotor și nu am știut cât de greu e să ai grijă totală de o persoană cu asemenea probleme, nu am știut provocările unei persoane cu dizabilități, care nu mai poate merge nici la doctor, pentru că nu există rampă la bloc și fiind o persoană masivă, nici în 3 oameni nu-l putem căra în brațe, nu am știut cât de scumpă e o recuperarea făcută acasă, că trebuiesc tot felul de creme pentru escare, câte bare de susținere trebuie instalate prin casă, offf, nu ai cum să prevezi la ce boli si încercări te supune viața. 😉

Eu voi lupta în continuare, oricum, pentru că el este familia mea. Știu că Dumnezeu lucrează prin oameni. 🙏 Dacă puteti si doriți să donați pentru el, pentru recuperare și o eventuală operație, acesta e contul lui.

RO09BRDE445SV75434934450, Lis Viorel.

Vă mulțumim anticipat.🤗🤗”, este mesajul transmis de Oana Lis pe rețelele de socializare.

De asemenea, Oana Lis a mai precizat, într-un comentariu de la postare, faptul că soțul ei se confruntă cu probleme de sănătate de cinci ani și, acum, se află în situația de a cere ajutorul celor din jur pentru ca fostului edil să-i poată fi plătite consulturile de specialitate și intervenția chirurgicală.

