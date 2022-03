Dezvăluirile făcute de Oana despre căsnicia cu Viorel Lis: ”Poate să fie sigur că nu o să-l uit niciodată”

Oana și Viorel Lis trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de mai bine de 20 de ani. Au existat persoane care nu au crezut în cuplul lor, la început, însă, odată cu trecerea timpului, cei doi au demonstrat că formează o familie unită. În cadrul unui interviu, Oana Lis a vorbit despre mariajul cu fostul edil al Capitalei.

În cadrul unui interviu televizat, la Antena Stars, Oana Lis a vorbit despre mariajul cu fostul edil al Capitalei. Oana și Viorel Lis sunt împreună de peste 20 de ani, iar dacă la început multe persoane nu le ofereau șanse de reușită în cuplu, cei doi au demonstrat că formează o familie unită. Au fost unul lângă celălalt în orice moment al relației, și la bine și la greu. Aceasta a mărturisit că lângă Viorel Lis a reușit să descopere și să cunoască cele mai frumoase sentimente și nu știe dacă va mai exista vreodată o persoană, un bărbat, care să se ridice la nivelul soțului ei.

„Parcă a fost ieri, nu știu, sincer dacă vreodată aș rămâne singură nu știu cu ce m-ar mai putea impresiona un bărbat. Am avut o relație ca în filme, el a fost primul bărbat care mi-a oferit o orhidee. Nu văzusem în viața mea o orhidee, mă scotea la cele mai frumoase restaurante. (…) Am fost plecată cu el în Italia și n-am spus nimănui acasă. Am lăsat un bilet și am zis că am plecat cu Primăria în delegație. Mătușa mea și bunica mea au citit în ziare. (…) Era într-adevăr diferența de vârstă, nu știam dacă relația dintre noi o să reziste. (…) Poate să fie sigur că nu o să-l uit niciodată. Ne ascundeam. (…) Îmi va fi greu de una singură, mai ales că nu am copii, că nu am familie mare, simt că m-am întărit, că sunt mult mai puternică decât atunci când l-am cunoscut pe Viorel. Credința mea în Dumnezeu, prietenii mei. Toate aceste lucruri mă vor face să lupt până în ultima clipă, așa cum lupt și pentru Viorel”, a spus Oana Lis.

Ce spune Oana Lis despre relația cu fostul edil al Capitalei

Oana a susținut mereu că nu pentru banii pe care-i avea în cont s-a implicat într-o relație cu Viorel Lis, ci altele au fost motivele care au făcut-o să rămână alături de acesta. Iar pentru a sublinia acest aspect, Oana, în urmă cu ceva timp, a și făcut o postare pe marginea acestui subiect.

“Viorel – „Tu ți-ai petrecut tinerețea cu mine. Eu, bătrânețea cu tine!” Deci, care dintre noi a ieșit mai câștigat!??? Hai să vă mai aud pe unii dintre voi care comentează aiurea pe site-uri de elementul „bani” !

Trebuie să fii tare prost să crezi că o femeie ca mine, prin cercurile în care m-am învârtit la viața mea nu am avut niciodată succes la un bărbat și tânăr și cu bani sau chiar ocazia să plec din țară cu un străin. Dar ceva mai puternic decât orice ne-a apropiat și ne-a ținut împreună în ciuda tuturor!”, a scris aceasta pe rețelele de socializare în urmă cu ceva timp.