De ce boală suferă Irina Columbeanu? Veste tristă pentru Irinel şi Monica Gabor

Ultima perioadă nu a fost una prea bună pentru Irinel Columbeanu. Fostul milionar s-a confruntat cu probleme de sănătate, financiare, iar acum o nouă grijă îl apasă. Se pare că Irina, fiica sa, se confruntă cu o afecțiune, care în cele din urmă a trimis-o în sala de operație. Ce se întâmplă cu fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu?

Deși de ani de zile stă departe de fiica sa, Irinel Columbeanu păstrează legătura cu adolescenta, dar și cu mama acesteia, atunci când este cazul. Recent, afaceristul a aflat că Irina se confruntă cu o problemă de sănătate și chiar a avut nevoie de ajutorul său. Fostul milionar a vorbit despre momentele grele prin care a trecut fata sa.

În cadrul unui podcast, Irinel Columbeanu a vorbit despre problemele de sănătate cu care fiica lui s-a confruntat în ultimul timp. Se pare că adolescentei de 16 ani i-a dat bătăi de cap o afecțiune numită chalazion, care afectează ochii.

Din păcate, Irina Columbeanu s-a confruntat cu o formă mai gravă a afecțiunii, așa că în cele din urmă a fost nevoie să ajungă pe masa de operație. Pentru această intervenție, Monica Gabor a avut nevoie de o procură din partea fostului soț, așa că l-a pus la curent pe acesta cu tot ce se întâmplă.

Fotul milionar nu a stat prea mult pe gânduri și făcut imediat tot ce a fost necesar pentru ca fiica lui să ajungă cât mai repede pe masa de operație și să scape de problema cu care se confrunta.

„Despărțirea de Irina a fost pe neașteptate. Practic, nici nu știam că nu se va mai întoarce. Nici nu bănuiam. Eu am fost de acord cu ceea ce îmi solicitase Monica și soțul ei, Mr. Pink, în legătură cu Irina (n.r. ca fata să rămână în SUA cu Monica). Lucrurile s-au întâmplat fiindcă așa a trebuit să se întâmple.

Monica mi-a comunicat prin telefon că Irina este bolnavă, adică avea o afecțiune, chalazion se cheamă. Și mi-a explicat că a dus-o ea la un doctor (n.r. – oftalmolog) renumit acolo la Los Angeles și că acel doctor nu vrea să o opereze pe Irina până nu îi prezintă o procură din partea tatălui.

Trebuia să fiu și eu de acord. Așa că trebuia să merg la un notar, pentru procură. Dar mi-a venit o idee. Decât să bat drumul până la notar, la Corbeanca, să fac această declarație, mi-a venit ideea să tipăresc acea procură. Monica îmi trimisese un model, cum trebuia să sune.

Am tipărit-o, am semnat-o și am citit-o în fața camerei de luat vederi a telefonului meu, în limba engleză. M-am filmat, am filmat și documentul semnat și lucrul acesta a rezolvat problema”, a declarat Irinel Columbeanu, în cadrul podcast-ului Cristinei Șișcanu.