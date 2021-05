De ce nu a vrut mai vrut să meargă Eva, fiica Andrei, la grădiniță. Cătălin Măruță, amuzat: „Băiatul cred că o plăcea”

Cătălin Măruță a fost invitat, de curând, într-o emisiune TV unde a povestit cum el și soția sa, Andra, au gestionat momentul când cei doi copii ai lor, Eva și David, nu mai voiau să meargă la școală și la grădiniță.

Potrivit spuselor lui Cătălin Măruță Eva ar fi avut ceva probleme cu un coleg, despre care tatăl ei a declarat, în glumă, că probabil, de fapt, o place.

Auzind acestea, David le-a spus părinților că nici el nu mai vrea să meargă la școală.

Așa cum era de așteptat, soțului Andrei i-a venit în minte o idee, de a face o „seară a problemelor” în care fiecare vine cu câte o soluție pentru problemele fiecăruia, reușind astfel ca să-i convingă pe cei mici să-și reia activitățile.

„Povestea asta cu „seara problemelor” a plecat în felul următor. La un moment dat, Eva nu mai voia să meargă la grădiniță, David, când a văzut că Eva nu mai vrea să meargă la grădiniță, de ce să mai meargă și el la școală, și începuse un haos de ăsta, de nu mai puteam să-l gestionăm.

Fără să-mi dau seama, am zis „hai să facem o seară a problemelor”. Ne-am așezat toți patru și am spus să zică fiecare ce problemă are. „Eva, tu ce problemă ai? De ce nu mai vrei să mergi la grădiniță?”.

A început ea să spună ce problemă are, cu un coleg care nu știu ce i-a zis, nu de bullying. Era ceva între ei acolo, cred că o plăcea. Am început să spunem că și noi avem probleme și i-am întrebat ce soluții găsesc la problemele mele”, a spus soțul Andrei la ProTV.

Ideea va fi pusă în practică în fiecare lună

Mai mult, Cătălin Măruță a declarat că tuturor le-a plăcut atât de mult această idee, încât au decis să o pună în practică și în viitor, măcar o dată pe lună.

„Fiecare încercam să dăm câte o rezolvare. Și am zis gata, „s-a rezolvat problema?” și au zis că merg la grădiniță și la școală de mâine. Ne-am dat seama atunci că o dată la o lună facem o „seară a problemelor”. Contează foarte mult să vorbești cu copiii”, a mai spus prezentatorul de la ProTV.

