De ce nu a vrut managerul sa-si strice un weekend acum 15 ani?

In urma cu vreo 20 de ani, cred, cand primeam toate CV-urile pe hartie, cele cu dimensiuni Letter imi atrageau mereu atentia, pentru ca erau extrem de rare, si adesea tineam minte ale cui erau. S-a intamplat ca intr-o zi sa vorbesc una-alta la o cafea cu asistenta unuia dintre acestia, si sa-mi spuna ca era strasata ca nu prea gasea hartie Letter in Romania. Chiar ca, de multe ori trebuia sa o comande din strainatate.

Foarte mirat, am intrebat de ce le trebuie lor hartie Letter, ca nu se foloseste in Romania, si nicaieri in Europa, ci doar in America, in Republica Dominicana si parca in vreo doua alte tari exotice. Aaaa, pai stai sa vezi! Dupa ce s-a intors seful meu din America, unde a facut nu stiu ce studii, numai hartie din asta foloseste cand trimite ceva semnat de el, de trebuie sa o caut nu stiu cat pana gasesc. Dar si mai haios este ca nu ma lasa sa o dau nimanui altcuiva in firma, numai el scrie pe ea… Citește continuarea pe curentul.info.