De ce nu e bine să gătești cu ceapă călită? Pericolul de care avertizează specialiștii

Gospodinele folosesc ceapa călită destul de des în diverse preparate, însă puține știu că nu este tocmai bună pentru sănătate. Specialiștii trag un semnal de alarmă și vorbesc despre influența negativă pe care o poate avea asupra organismului nostru.

Ceapa este baza celor mai multe mâncăruri sărate, dar poate produce multe probleme pentru cei care o consumă. Leguma gătită în ulei poate fi o adevărată bombă calorică, la fel ca toate alimentele prăjite puternic.

În plus, legumele prăjite își pierd din elementele nutriționale. O variantă mai sănătoasă este cea folosită de asiatici, de chinezi care gătesc la Wok cu mai puțin ulei. Cu toate acestea și acolo legumele sunt călite la temperaturi ridicate, din acest motiv suntem sfătuiți să evităm pe cât posibil consumul.

În general legumele sunt sănătoase fie crude, fie fierte. Ceapa într-o salată este extrem de benefică pentru sănătate, față de ceapa călită. Ceapa are nenumărate beneficii pentru sănătate, fiind un aliment bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptice.

Trucuri pentru ceapa călită

În general, mâncărurile ies mult mai delicioase în momentul în care se adaugă puțină ceapă călită. Însă, pentru a o pregăti mai rapid, există un truc cu care nu o să dai greș niciodată!

Mai exact, poți folosi bicarbonatul de sodiu. Cu toate astea, este extrem de important să tai ceapa foarte mărunt înainte de o pune la călit. Așadar, pentru jumătate de kilogram de ceapă se poate folosi o jumătate de linguriță de bicarbonat.

Cum funcționează? Ei bine, procesul de călire este grăbit deoarece bicarbonatul de sodiu crește pH-ul și accelerează gătirea legumei.