Carmen Tănase a fost invitata jurnalistului Adrian Artene în cadrul podcastului Altceva, iar marea actriță a vorbit despre misiunea sa pe Pământ. A vorbit deschis despre teama de moarte, însă atâta vreme cât este încă în viață spune că are o misiune specială. Cu toate că pune emoție pe chipul și în sufletul tuturor atunci când apare pe scenă și nu numai, marea actriță spune că are o altă misiune pe Pământ.

Carmen Tănase este una dintre cele mai deschise și asumate persoane publice din România. Nu se teme să-și arate emoțiile și sentimentele, nu doar pe scenă, ci și în viața de zi cu zi. Marea actriță a surprins cu declarațiile ei vizavi de moarte. Dacă pe majoritatea oamenilor îi sperie trecerea în neființă și necunoscutul, Carmen Tănase susține că nu are o astfel de teamă. În plus, actrița a mai dezvăluit că a venit pe Pământ cu o misiune specială.

Carmen Tănase, despre misiunea sa pe Pământ: „Dumnezeu m-a distribuit să salvez toate animalele”

„Nu îmi este teamă absolut deloc de moarte. Este un drum firesc, am înțeles lucrul acesta. Într-o bună zi vine, trebuie să te împrietenești cu ea. Se zice că actorii sunt nemuritori, dar nu este așa. Te uită lumea imediat. Dumnezeu m-a distribuit de când m-am născut. A zis: Pe asta o distribui să salveze toate orătăniile chioare. șchioape bolnave”, dezvăluie Carmen Tănase.

Marea actriță își duce cu brio la capăt misiunea pentru care spune că a fost aleasă de Dumnezeu. Carmen Tănase deține câteva zeci de pisici și câini în casa sa, însă a salvat sute de animale părăsite, lovite și abandonate. Despre cele mai recente a vorbit în cadrul podcastului.

„Am găsit recent o fetiță bichon. Cel care a abandonat-o sau cea care a abandonat-o era la Călugăreni. Da, a plouat-o, și am salvat-o fiindcă o mâncau ceilalți câini. Adică o rupeau ceilalți câini. Avem mulți câini în sat care sunt ai nimănui și pe care îi hrănesc.

Ea era, sărăcuța de ea, după ce că e o bucățică, era o amenințare pentru că eu oprisem mașina să-i dau ceva să mănânce . Și ăștia când au văzut că eu îi dau ei să mănânce, au văzut pericolul în bucățica aia de câine și au tăbărât pe ea. Noroc că ei (n.r. câinii) mă ascultă pe mine și am urlat la ei și am luat-o de acolo” , a spus Carmen Tănase în cadrul podcastului Altceva cu Adrian Artene.

Cu un suflet imens, Carmen Tănase a salvat cățelul de acolo și acum îi caută un stăpân. „Și ce să fac cu ea? Unde s-o duc? Am pus-o în mașină, ea s-a așezat cuminte în poșeta mea și am dus-o acasă. Acuma o să o despăduchem și o să-i căutăm un stăpân.Altă dată a mai abandonat cineva un ciobănesc mioritic, splendid. Lăsat acolo pe câmp. Unde să se ducă?”, a mai dezvăluit actrița.

Actrița trage un semnal de alarmă vizavi de problema câinilor fără adăpost

Impresionat de povestile spuse de actiță, jurnalistul Adrian Artene a întrebat retoric: „A abandona un animal nu este până la urmă a te abandona pe tine și a-ți abandona amintirile cu el?!”, punctează el.

„Nu știu ce suflet au oamenii ăia. Dacă au, nu știu, nu cred. Iar la țară este o problemă cu animalele pentru că sunt folosite și atât. Câinii sunt ținuți în lanț ca să fie răi, iar noaptea li se dă drumul pe afară să fie liberi. Dar nu sunt sterilizați, iar afară se împrietenesc unii cu alții care rămân ai nimănui”, trage un semnal de alarmă Carmen Tănase.

