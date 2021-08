De ce nu îşi mai doreşte Paul Ipate încă un copil: „Sunt egoist din punctul ăsta de vedere pentru că…”

Paul Ipate şi Jojo, pe numele ei real Cătălina Grama, formează de câţiva ani unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Actorul în vârstă de 36 de ani, a vorbit recent despre familia sa. În cadrul unui podcast, bărbatul a afirmat că nu își mai dorește copii şi totodată a explicat şi motivul deciziei sale.

Paul Ipate şi Jojo au împreună o minunăţie de fetiță, pe nume Zora. De asemenea, frumoasa blondină mai este mama unui băieţel, dintr-o relație anterioară.

În cadrul unui podcast, actorul a afirmat că partenera lui de viață și-a mai dorit copii, însă el nu a fost de acord cu acest lucru.

”Sunt egoist din punctul ăsta de vedere”

Paul Ipate a acceptat invitaţia lui Dragoș Mușat (Tetelu) și a lui Cosmin Natanticu, iar în cadrul interviului a făcut dezvăluiri despre viaţa de familie.

„Cătălina a mai vrut un copil, eu nu mai vreau. Sunt egoist din punctul ăsta de vedere pentru că dai totul copiilor. Și eu, și Cătălina am dat tot, am renunțat la multe lucruri pentru copii. Am renunțat și la proiecte uneori, la multe plăceri personale. Făceam basket, jucam poker, mă duceam la pescuit. Le fac și acum, dar mult mai rar. Oboseala m-a rupt. Lipsa de somn, țipetele, urletele, tot timpul grija continuă față de un copil mic nu se compară. Nu pot să mai trec încă o dată prin perioada aia, colici, dinți etc. Eu învățasem să dorm cu Zora în brațe mergând în cerc, în timp ce o legănam”, a declarat actorul, potrivit tvmania.ro.

Ce spunea Jojo despre a treia sarcină

În cadrul unui interviu mai vechi, Jojo a mărturisit că, înainte ca pandemia să pună stăpânire pe România, s-a gândit “să lucreze la un copil” cu Paul Ipate. Perioada delicată care a urmat pentru omenire a făcut-o să amâne momentul și, din câte se pare, vedeta nu ar fi renunțat complet la ideea de a deveni mămică pentru a treia oară.

“Avem amândoi rândunicile astea. Patru rândunici. (…) Și după pandemia asta mă mai întrebi? Nu ne-am mai gândit. Înainte eu mă tot gândeam (n.r.: să rămână însărcinată), cochetam cu ideea asta, dar după ce a trebuit să stăm în lockdown și am stat foarte mult unii cu alții acasă și n-am mai plecat în turnee și am stat foarte mult numai cu copii am zis că e dificil, mă mai gândesc”, a declarat carismatica actriță.

Sursă foto: Instagram