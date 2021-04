De ce nu mai intră Bobonete în restaurantul lui Dani Oțil? Ce a pățit comediantul: „Foarte urât m-am simțit”

Mihai Bobonete a dezvăluit motivul pentru care nu mai vrea să pună piciorul în restaurantul pe care Dani Otil îl deține. Comediantul susține că prima experiență în localul respectiv nu a fost prea plăcută, cel puțin în momentul în care a venit nota de plată.

În cel mai recent episod al podcast-ului pe care îl realizează, Mihai Bobonete l-a avut invitat pe Răzvan Simion. Alături de matinalul de la Neața, Bobonete și-a adus aminte câteva din experiențele comice sau nu, trăite alături de Răzvan și Dani. Unul dintre aceste momente are legătură cu prima dată când comediantul a mâncat în restaurantul deschis de Dani Otil. Potrivit lui Bobonete, totul a fost la superlativ, dar când a venit nota de plată nu s-a mai simțit la fel de bine.

„Când a venit nota aia, eu am crezut că voi v-ați certat. I-am zis Cătălinei: «Eu cred că „Neața cu Răzvan și Dani” rămâne doar cu Răzvan». Mâncasem niște felii de șnițel și șuncă.”

Mihai Bobonete: „I-am zis că nu mai vin”

„M-am uitat pe notă și am văzut 15 milioane (lei vechi), m-am uitat și pe spate și am zis că cred că e greșită. Nu eram și noi frații lui Dani? Eu am crezut că doar ne arată nota. Când am văzut că am primit nota de 15 milioane, am crezut că am spart ceva, când am venit de la baie, vreo sticlă de vin.

Foarte urât m-am simțit. I-am zis că nu mai vin”, a spus Mihai Bobonete, reușind să stârnească hohote de râs în rândul celor prezenți la Podcast.

