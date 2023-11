Gigi Becali nu s-a uitat la partida Israel – România, la final căreia „tricolorii” s-au calificat la Euro 2024. Patronul FCSB-ului a dezvăluit și motivul, care are legătură cu jucătorii convocați de selecționerul Edward Iordănescu.

Gigi Becali a aflat abia duminică dimineață că România a obținut biletele pentru turneul final din Germania. Latifundiarul din Pipera susține că nu a fost interesat de partida cu Israel, din moment ce doar doi jucători de la FCSB au făcut parte din lot, Darius Olaru și Florinel Coman.

Cu Israel, ambii fotbaliști au fost rezerve, iar singurul care a intrat pe teren, pe parcursul reprizei secunde, a fost Florinel Coman. Gigi Becali a precizat că, pentru el, calificarea nu contează, dar a salutat performanța „tricolorilor”.

”E foarte bine pentru România că ne-am calificat. Dar pentru mine nu contează. Nu mă bag eu să comentez, să fie sănătoși. Ce să spun eu despre echipa națională dacă nu mă pricep?”, a spus Gigi Becali.

În continuare, latifundiarul din Pipera a lăsat de înțeles că este dezamăgit de faptul că doar doi fotbaliști de la FCSB (lider în SuperLiga) au fost convocați pentru „dubla” cu Israel și Elveția.

”Ce bucurie să am eu dacă jucătorii mei nu joacă? Să răspundă (n.r. – despre calificare) cei care se pricep și cei care conduc naționala”, a mai spus Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Gigi Becali, la cuțite cu Edward Iordănescu: „De ce să minți în halul ăsta?”

La mijlocul lunii octombrie, după ce România a învins, pe teren propriu, pe Andorra, scor 4-0, Gigi Becali a pus tunurile pe Edward Iordănescu, după ce Darius Olaru a fost scos din lot pe motiv că s-ar fi confruntat cu probleme medicale.

„Să mă uit la România cu Andorra? Altceva nu aveam de făcut? Nu mă mai interesează. Păi dacă zic minciuni de Olaru. De ce să minți în halul ăsta? Doctorul echipei naționale l-a anunțat pe doctorul nostru că antrenorii au hotărât asta. Olaru nu avea nimic.

El (n.r. Edi Iordănescu) a vrut să se răzbune, să arate cât este el de important. Joc cu Andorra, nu am nicio treabă, îți arăt eu că îți trimit jucătorii. Trimite-l și pe Coman! Poate din cauza mea are ceva cu FCSB, că am zis eu. În grupa asta, dacă noi aveam un antrenor, noi eram calificați. Nu vezi ce grupă?„, a declarat, la momentul respectiv, Gigi Becali.