De ce nu trebuie să avem încredere în viziunile noastre. De unde vin, conform Leliei Marcu, rudă cu Arsenie Boca

Din ce motiv nu ar trebui ca oamenii să aibă încredere în viziunile lor? Lelia Marcu, rudă cu Arsenie Boca, a spus ce legătură există între acestea și demoni, de fapt! Vă prezentăm dialogul dintre bioenergoterapeut și Dan Diaconescu, totul în exclusivitate pentru CANCAN Senzațional!

Lelia Marcu nu numai că face terapie prin credință, ci este bioenergoterapeut, scriitor, dar și președintele Asociației Decent. Iată ce precizări a făcut în momentul în care au fost aduse în discuție viziunile.

Dan Diaconescu: Cu cât ești mai credincios, cu atât ai niște viziuni mai clare, ai niște puteri.

Lelia Marcu: Nu neapărat viziuni, pur și simplu știi. Oamenii cred că sunt viziuni. Nu, viziunile vin de la demoni. Nu, rare ori. Doar sfinții cei mari au avut viziuni, noi nu suntem sfinți. Noi, cei mai mici și mai păcătoși, știm pur și simplu. Pentru că așa cum spunea Sfântul Teofan Zăvorâtul, dacă îl iubești pe Dumnezeu, ai vederea lui Dumnezeu oricât ai fi de păcătos. Iar eu Îl iubesc din tot sufletul, din toată inima mea și cu toată ființa mea.

Ce grad de rudenie există între Lelia Marcu și Arsenie Boca

Dan Diaconescu: Nu sunteți doar singurul terapeut care tratează prin credință, din câte știu în România, dar sunteți și singura persoană care vorbește despre întâlnirea cu Arsenie Boca. L-ați cunoscut pe Arsenie Boca?

Lelia Marcu: Părintele Arsenie Boca îmi este rudă, o rudă foarte pe departe, știu asta de la bunica mea. N-am știut, la vremea la care am aflat, nu am știut că este atât de important. Am auzit despre el, am vorbit cu bunica, era bunica de pe mamă. Și mi-a spus așa, în treacăt atunci, nu am știut. Dar nu mă laud cu asta, pentru că eu sunt nevrednică să fiu nepoata unui sfânt și sunt o nepoată, probabil, pe linia șasea, ceva de genul ăsta. Dar, într-adevăr, de câte ori îl rog pe Sfântul Părinte Arsenie Boca să mă ajute, mă ajută.

Nu o spun ca pe o laudă, dar am un motiv să o spun, să ne amintim că am fost prima care a vorbit atât de mult în toate televiziunile. Eu am deschis căile sau am deschis inima oamenilor către Părintele Arsenie Boca în televiziune. S-a întâmplat și altfel, dar în televiziune. Într-un final am scris o carte care se numește „Am cunoscut un Sfânt Arsenie Boca”.

