De ce nu vrea Larisa Drăgulescu să se mărite cu noul iubit. A spus-o abia acum, după ce s-a aflat că e însărcinată cu el

Larisa Drăgulescu i-a luat pe toți prin surprindere, după ce s-a aflat că este din nou însărcinată. Fosta soție a lui Marian Drăgulescu este în culmea fericirii alături de noul iubit, cel cu care va avea un copil. Totuși, vedeta spune că nu vrea să se mărite. Adevăratul motiv pentru care a luat această decizie radicală.

Larisa Drăgulescu este însărcinată și urmează să nască un băiețel în perioada următoare. Sarcina a decurs bine, iar vedeta abia așteaptă să-și țină în brațe cel de-al treilea copil. „Am avut, din fericire, mult mai puține probleme ca în primele două. Mult mai puține episoade de stări de rău sau de vomă, inevitabile de multe ori în această stare”, a spus fosta soție a lui Marian Drăgulescu. Din căsnicia cu sportivul, aceasta mai are doi copii: Beatrice (18 ani) și Richard (17 ani).

La patru luni de la divorțul de Marian Bogdan, Larisa și-a găsit fericirea în brațele altcuiva. Nu a vrut să dea foarte multe detalii despre identitatea lui, însă vedeta a dezvăluit că noul bărbat din viața ei lucrează în domeniul IT. Este însărcinată în al doilea trimestru, însă ea și partenerul nu au ales încă numele băiețelului lor.

Larisa Drăgulescu nu vrea să se mărite din nou

Totul merge ca pe roate în relația ei amoroasă, însă Larisa Drăgulescu spune că nu vrea să se mărite cu tatăl copilului ei. A cucerit-o prin felul lui de a fi și a acceptat-o cu bune și rele.

„M-a cucerit cu felul său de a fi. E un om normal, absolut normal și necunoscut, care m-a acceptat așa cum sunt, cu trecutul meu și cu cei doi copii pe care-i am deja. Am ales să fim împreună doar după ce mi-am dat seama că are intenții serioase. Și așa a apărut acest al treilea copil din viața mea”, a ținut să spună vedeta, pentru Playtech.ro

Tânăra mămică nu vede rostul unei nunți, pentru că a mai fost căsătorită în trecut și că nu vrea să treacă din nou prin asta.

„Nu vom face nuntă. Nu văd rostul unor hârtii, fie ele și oficiale! Am mai trecut prin asta și am ajuns la concluzia că uneori hârtia aceea nu te ajută cu mare lucru! Mai importante mi se par alte lucruri, în familia unor oameni, cum ar fi înțelegerea și susținerea reciprocă!”, a explicat Larisa Drăgulescu, pentru sursa citată.