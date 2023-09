De ce președintele Klaus Iohannis nu poartă numele familiei sale. Secretul șefului statului a ieșit la suprafață

Klaus Iohannis are alt nume de familie față de părinții săi, dar puțini sunt cei care cunosc acest detaliu. Abia de curând, președintele României a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, la scurtă vreme după ce s-a născut.

Părinții președintelui României se numesc Susanne și Gustav Heinz Johannis, nume ce datează încă din secolul XVI. Președintele este cel care ar fi trebuit să ducă tradiția mai departe, dar dintr-o întâmplare, care nu-și are justificarea, s-a trezit cu alt nume pe certificatul de naștere.

Motivul pentru care Klaus Iohannis are alt nume de familie

Klaus Iohannis susține că atunci când tatăl său a fost să-l înregistreze, funcționarul de la primărie a refuzat să-i scrie numele cu „J”. Din acest motiv s-a ales cu „I” în loc de „J”.

Părinții președintelui României au plecat din țară după Revoluție, în jurul anilor 1992-1993, spre Germania. Contrar așteptărilor publice, cei care i-au dat viață sunt români.

„Aveau meserii simple: mama, soră medicală, tata, tehnician la o firmă din Sibiu. Sora mea a plecat imediat după Revoluție. Părinții mei au plecat prin 92-93; pe atunci deja nu mai locuiam împreună, eu eram căsătorit din 1988, iar ei erau deja pensionari.

Dacă ar fi decis să plece mai devreme, probabil că aș fi resimțit mult mai puternic despărțirea de ei, dar în acel moment am acceptat firesc decizia lor și mi‑am continuat propriile planuri.

Sunt cetățean român get-beget și numai cetățean român. Nu am avut și nici nu mi-am dorit o altă cetățenie. Bănuiesc că lumea a crezut că am cetățenie germană, ceea ce nu este cazul. Nu am dorit-o, nu mi-o doresc, sunt foarte mulțumit cu cetățenia mea română”, a mărturisit Klaus Iohannis în cartea „Pas cu pas”.

Parcursul profesional al șefului statului

După ce a absolvit facultatea, Klaus Iohannis a devenit profesor de fizică la școli și licee din Sibiu. A ajuns să fie inspector în domeniul educațional, iar din 1990 a intrat în politică. În anul 2000 a ajuns să fie primar în Sibiu, iar în anul 2014 și-a câștigat primul mandat ca președinte al României.

„M-am născut pe 13 iunie 1959, la Sibiu, într-o familie modestă de saşi transilvăneni. Deşi părinţii mei au emigrat în anii ’90 în Germania, eu am ales să rămân în Sibiu. Am urmat cursurile Facultăţii de Fizică din cadrul Universităţii «Babeş Bolyai» din Cluj Napoca şi, începând cu anul 1983, mi-am îndeplinit visul de a mă afla de cealaltă parte a catedrei la liceul în care am studiat.

Am predat la mai multe şcoli şi licee din Sibiu, inclusiv la Colegiul Naţional «Samuel von Brukenthal», după care, până în anul 2000, am activat ca inspector general în acelaşi domeniu educaţional care mi-a adus cele mai mari satisfacţii”, spune președintele României, în cartea sa.

