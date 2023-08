De ce s-a despărțit Andreea Bălan de tânărul în brațele căruia s-a refugiat, după ce a părăsit casa părintească. Nu a vrut să-i facă pe plac

La vârsta de 20 de ani, după ce a plecat din casa părintească, Andreea Bălan s-a iubit cu Teo Păcurar. Doi ani a ținut amorul lor, iar tânărul producător o vedea pe artistă ca viitoarea mamă a copiilor săi, însă cântăreața nu a vrut să-i facă pe plac.

Dornică să-și trăiască iubirea de care nu a avut timp în adolescență, ca urmare a concertelor și turneelor, actuala jurată de la Te cunosc de undeva a plecat de acasă și a început o poveste de dragoste cu Teo Păcurar. Relația a fost destinată despărțirii pentru că producătorul visa să o ia din Capitală pe artistă, unde ea abia ajunsese, și să o ducă la Bistrița, la părinții săi.

„Teo şi-a dorit foarte mult să-şi întemeieze o familie, să avem copii, să ne mutăm împreună la Bistriţa, la părinţii lui şi, dacă, iniţial, am fost de acord, am realizat totuşi că nu sunt pregătită pentru a avea o familie şi am ales să-mi văd mai departe de cariera mea. Cu Teo am rămas foarte buni prieteni”, mărturisea Andreea Bălan, la ceva timp după despărțire.

Andreea Bălan, despre bărbatul care a iubit-o cel mai mult

Când avea doar 15 ani, se zvonea că Andreea ar fi avut o relație cu dansatorul Ionuț Manea. Cei doi erau cunoscuți de public și din prisma piesei Moșule, ce tânăr ești. Într-adevăr, vedeta de la Antena 1 a recunoscut că el a avut sentimente față de ea, dar n-a putut să-l privească altfel decât ca pe un amic.

„Suntem prieteni foarte buni, deşi m-a iubit întotdeauna. A fost singurul care a ţinut la mine cu adevărat, Ionuţ mă cunoaşte cel mai bine. Mă iubeşte de 3 ani, dar nu-i poţi comanda inimii, ţin la el şi atăt”, spunea Andreea Bălan, în urmă cu ceva vreme.

Este într-o relație cu Victor Cornea

Andreea Bălan a mărturisit că este extrem de atrasă de Victor Cornea. Campionul României la tenis a cucerit-o prin disciplina lui, performanța și ambiția de care a dat dovadă. Vedeta de la Antena 1 este mândră de el și îl susține în tot ceea ce vrea să facă, poate acesta este și motivul pentru care a pășit pe terenul de tenis, spre a-i înțelege mai bine pasiunea.

„În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

(…) M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a spus artista pentru Antena Stars.

