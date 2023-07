Iubire pe ascuns între Andreea Bălan și Cornel Ilie de la Vunk? Despre jurata de la Te cunosc de undeva s-a spus că în trecut ar fi avut o scurtă aventură cu celebrul cântăreț

Andreea Bălan trăiește în prezent o frumoasă poveste de dragoste alături de noul iubit, Victor Cornea. Însă, trecutul amoros al vedetei a fost unul destul de zbuciumat. Relațiile cântăreței au fost analizate îndelung, iar în urmă cu ceva ani o legătură bizară atrăgea atenția publicului. Au existat speculații potrivit cărora blondina s-ar fi iubit chiar cu solistul trupei Vunk, Cornel Ilie.

Viața amoroasă a Andreei Bălan nu a fost una prea lină. Deși acum pare că și-a găsit fericirea în brațele noului iubit, blondina a trecut prin relații anevoioase. Dintre acestea trecem în revistă doar două, cele mai importante. Cea alături de Keo, care s-a terminat cu scandal, după nouă ani, bărbatul înșelându-o. Dar și cea alături de George Burcea, finalizată tot cu scandal. Însă, în trecutul blondinei s-a speculat că a mai existat un bărbat celebru.

(CITEȘTE ȘI: CORNEL ILIE TRAGE PONOASELE VIEȚII DE ARTIST DIVORȚAT: “E MAI GREU SĂ CONVINGI O FATĂ SĂ…”)

Andreea Bălan și Cornel Ilie, iubire ascunsă?!

În urmă cu mai bine de 17 ani, chiar atunci când Andreea Bălan se afla în tatonările de început de relație cu Keo, s-a speculat faptul că blondina ar fi fost interesată și de solistul trupei Vunk, Cornel Ilie. La vremea respectivă, gurile rele spuneau că artiștii s-ar iubi în secret, iar o apariție publică a celor doi a alimentat și mai mult zvonurile.

În anul 2006, Andreea Bălan și Cornel Ilie au apărut împreună în cadrul unui eveniment monden. Apariția celor doi a fost analizată până la cel mai mic detaliu și a ridicat numeroase sprâncene, mai ales având în vedere că artista deja se declarase iubita oficială a lui Keo.

Chiar dacă s-a speculat intens pe marginea acestui subiect, nici Andreea Bălan, nici Cornel Ilie nu au vorbit vreodată despre presupusa legătură dintre ei. Cei doi au preferat să păstreze tăcere și să nu alimenteze zvonurile. Așadar, nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu exactitate între ei, însă cert este că legătura lor nu a fost una prea puternică.

(VEZI ȘI: ANDREEA BĂLAN TOCMAI ȘI-A ANUNȚAT LOGODNA CU VICTOR CORNEA?! A APĂRUT CU INELUL PE DEGET. “PÂNĂ CÂND LUMEA SE VA SFÂRȘI”)

Andreea Bălan, în al nouălea cer

Dacă în trecut a bifat câteva relații eșuate, acum Andreea Bălan privește încrezătoare în viitor. De curând, chiar de ziua sa, blondina a anunțat că în viața ei a apărut un nou bărbat și este cât se poate de fericită alături de el. Cel care i-a readus zâmbetul pe buze cântăreței este sportivul Victor Cornea. Cei doi pare că să înțeleg de minune, iar relația lor se anunță una promițătoare.

Andreea Bălan a fost cucerită și pare că jucătorul de tenis reușește să o facă fericită. Aceștia sunt de nedespărțit, iar artista își însoțește iubitul la aproape toate meciurile pe care le are și este cea mai mare susținătoare a lui.

În ultimii doi ani nu prea am mai vorbit de viața personală, pentru că am considerat că trebuie să-mi iau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine.

(…) M-a atras la el disciplina, performanța, ambiția. Eu am crezut că sunt disciplinată, dar nu. Disciplina este foarte mare și foarte importantă. Sunt foarte mândră de toate realizările lui și de tot ce a făcut. Sunt multe planuri, pentru că sunt cea mai mare susținătoare a lui și merg acolo unde are meciuri. Îmi place foarte mult să-l însoțesc”, a declarat Andreea Bălan.