Iulia Albu și-a pus iubitul “pe hold”, chiar înaintea Sărbătorilor Pascale. Vedeta a decis să rămână acasă și să nu-l însoțească la rudele sale, din Gorj. Criticul de modă a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că prioritară este fiica sa, Mikaela, precum și proiectele sale, care necesită prezența sa în Capitală.

Iulia Albu și Mike, iubitul său, au o relație cât se poate de… modernă. După ce s-a întors de la America Express, cei doi au stat separați nu mai puțin de o lună și jumătate. Au fost la un pas de a se despărți, dar au decis să-și mai dea o șansă. Au mers, astfel, împreună, la un psiholog, și au luat-o de la capăt.

Au renovat din temelii dormitorul conjugal și au reușit să lase în urmă certurile avute la show-ul de supraviețuire.

„Prioritatea mea este Mikaela”

Deși se părea însă că fac aproape totul împreună, lucrurile stau cu totul altfel. Mai precis, chiar înaintea Sărbătorilor Pascale, Iulia Albu și-a pus iubitul “pe hold”. S-a dat „indisponibilă” pentru deplasarea la rudele din Gorj ale partenerului său, și a rămas acasă, alături de fiica sa, Mikaela, pe care o are din căsnicia cu Mihai Albu. Despre care ne-a spus că este prioritară.

„Proiectele mele necesită prezența mea aici. Prioritatea mea este Mikaela. Nu este prima oară când se întâmplă așa. Și probabil nici ultima. Anul acesta lucrurile sunt puțin complicate. Și mă refer aici la plecatul fetei și la filmările mele, atât pentru campanii, cât și pentru proiectele TV”, ne-a spus aceasta.

(VEZI ȘI: CUM ARATĂ CASA DE LUX A IULIEI ALBU? ŞI-A FĂCUT GRĂDINĂ EXOTICĂ DIN BANANI ŞI MĂSLINI ŞI CREŞTE MELCI AFRICANI. FOTO)

„El deja a plecat”

Iulia a aranjat deja să petreacă sărbătorile, împreună cu fiica sa, alături de mama și de sora ei. Vedeta nu ne-a ascuns faptul că a cumpărat tot ce avea nevoie pentru o masă îmbelșugată.

„El deja a plecat. Poate se întoarce, mai știi? Eu oricum o să mă duc pe la mama. Am comandat deja pască și tot ce trebuie. Am de filmat campanii, nu am timp să gătesc”, ne-a mai spus criticul de modă.

(CITEȘTE ȘI: OBICEIUL CIUDAT PE CARE IULIA ALBU ȘI IUBITUL EI ÎL AU ÎN WEEKEND. “MERGEM ȘI CURĂȚĂM…”)

Pe cine a pariat la Asia Express

Altfel, chiar dacă următoarea ediție a show-ului Asia Express încă nu a fost difuzată, Iulia Albu e convinsă cine va ieși învingător. Aceasta nu ne-a ascuns pe cine a pariat chiar din momentul în care a văzut echipele ce urmau să plece la show-ul de supraviețuire la care a participat și ea, alături de Mike, partenerul său.

„Am pus pariu de când am văzut echipele că va câștiga Nicolai Tand și Sorin Brotnei”, ne-a mai spus aceasta.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.