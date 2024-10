De ce s-a îmbrăcat Daniela Iliescu în costum negru la nunta lui Iancu Sterp cu Denisa Coțolan. Ținuta atipică a fost aspru criticată!

Duminică, 27 octombrie 2024, Iancu Sterp și Denisa Coțolan s-au căsătorit religios. Evenimentul a fost o adevărată desfășurate de forțe atât de partea organizatorilor, cât și de partea invitaților. Invitatele la eveniment au avut ocazia să defileze în cele mai frumoase și exclusiviste ținute, iar printre acestea Daniele Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, a fost cea care a reușit să stârnească cele mai multe controverse. La cununia religioasă, partenera manelistului a purtat un costum din două piese, iar la petrecerea de nuntă a ales o ținută care a fost la mare concurență cu ținuta miresei.

A fost nuntă mare în familia Culiță. Dumincă, 27 octombrie 2024, la doar o săptămână de la cununia civilă, Iancu și Denisa Coțolan și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnzeu. Atât la cununia religioasă, cât și la petrecerea de după invitații au defilat în ținut spectaculoase și exclusiviste. Printre cele care au reușit să stârnească mai multe controverse a fost Daniela Iliescu, iubita lui Culiță Sterp, care a schimbat nu mai puțin de trei ținute.

Pentru cununia religioasă, Daniela Iliescu a ales să îmbrace un costum negru, simplu, cu pantofi eleganți, fără tocuri. În cadrul unei postări pe Instagram, iubita lui Culiță Sterp le-a povestit urmăritorilor motivul pentru care a ales să poarte o astfel de ținută – considerată de mulți deloc feminină și elegantă într-un astfel de moment important. Aceasta a mărturisit că are anumite principii peste care nu poate trece și că nu i se pare nimic anormal în ținuta ei, mai ales că majoritatea rochiilor pe care le are nu sunt tocmai potrivite pentru a intra cu ele în biserică.

„Legat de costum, pentru că am înțeles că am fost foarte comentată prima parte a zilei și că lumea mă critica, cum mă duc în costum la nuntă… Am apucat și eu să văd din comentarii a doua zi, adică ieri, pentru că în ziua evenimentului n-am prea stat și n-am avut timp. Am avut și dantela aceea pe mâini pentru că mi-am făcut cu mănușă care nu se detașează, adică am făcut toată piesa dintr-o singură bucată și atunci, n-am putut să stau să mă uit și nici n-am avut timp, pentru că am preferat să mă distrez. Eu mi-am dorit să am un costum, pentru că nu îmi place mie, în primul rând să mă duc la biserică îmbrăcată în rochie, pentru că de obicei îmi fac rochii care nu consider că sunt potrivite să te duci cu ele la biserică.

Și tot timpul, chiar și la botezul lui Milan am avut un costum pentru că așa consider eu că este potrivit să fim mai acoperiți, deci doar în ideea aceasta. Și am vrut să păstrez, bineînțeles, aceeași idee și cromatică pe tot timpul zilei, deci de asta a fost abordarea la a treia ținută, că m-am mai schimbat după aceea. Am avut tot o salopetă de genul acela pe care am avut-o pe sub rochie și am luat un sacou așa tip rochiță, dar n-am mai apucat să mă pozez, nici nu era asta intenția, doar că am luat-o spre sfârșit ca să mă simt mai confortabil și să pot dansa, pentru că îmi place să dansez’, a spus Adriana Iliescu pe Instagram.