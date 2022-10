De ce se face trecerea la ora de iarnă. Explicația pe care nu multă lume a auzit-o până acum

România se pregătește să dea ceasurile înapoi. La sfârșitul lunii octombrie se va face trecerea la ora de iarnă. Iată de ce se practică acest obicei și la ce ajută. Nu multă lume știe asta.

În noaptea din spre 29 spre 30 octombrie 2022, ora 04:00 devenind ora 03:00. Această schimbare va determina „lungirea” zilei de 30 octombrie cu o oră, oamenii având posibilitatea să doarmă mai mult.

De ce se schimbă ora

Schimbarea orei se face de doua ori pe an, în lunile martie și octombrie. În luna martie, atunci când se trece la ora de vară, ceasul se da cu o oră înainte, iar în luna octombrie această oră reapare, ceasul fiind dat cu o oră în urmă.

DTS (Daylight Saving Time) sau ora de vară, a apărut din necesitatea omenirii de a se bucura mai mult de lumina și căldura pe care le dădea soarele vara. Atunci când dăm ceasul cu o oră înainte în martie, ne bucurăm de mai multa lumină pentru a realiza toate activitățile pe care dorim să le facem de dimineață pană seara, iar la începutul lunii noiembrie revenim la timpul standard.

Primele date legate de această schimbare de oră își au originea în 1784, când Benjamin Franklin a propus o astfel de modificare. În 1907 și în următorii ani, Willian Willett a propus Parlamentului trecerea la ora de vară pentru ca toți oamenii să beneficieze cât mai mult de tot ce oferea soarele, dar încercarea lui a rămas fără succes.

În contextul Primului Război Mondial, Germania adopta această schimbare pentru a beneficia de mai multe ore de lumină și pentru a păstra energie pe care să o utilizeze apoi în bătălii. Iar în Statele Unite ale Americii a devenit o practică standardizată de către Congres abia în anul 1966.

Plusurile și minusurile trecerii la ora de iarnă/vară

Mai mult, ora de vară aduce mai multe beneficii celor ce locuiesc la o distanță mai mare de ecuator pentru că ziua are semnificativ mai multe ore vara decât iarna. În zonele mai apropiate de ecuator, ziua este aproximativ la fel de lungă pe parcursul unui an. Din acest motiv, mai multe orașe și țări din apropierea zonei ecuatoriale nu au aderat la acest sistem DST.

Se considera că trecerea la ora de vară, respectiv la ora de iarnă, are un efect pozitiv în ceea ce privește incidența crimelor și a accidentelor rutiere. De asemenea, cum ziua are un număr mai mare de ore, aceasta are un impact pozitiv din punct de vedere al consumului de energie pentru că se utilizează mai puțin curent electric pentru a lumina casele, spatiile de producție și de birouri.

Totuși, există și studii care evidențiază faptul că acest consum redus este urmat și de un consum mai mare de energie atunci când se trece la ora de iarnă, pentru că ziua se scurtează.

