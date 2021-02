Simona Halep a fost vaccinată, miercuri dimineață, cu serul Pfizer.

„Sunt bine. Am avut un pic de emoții. Da, îmi doream (să mă vaccinez, n.r.), dar bineînțeles că tot timpul am emoții când se întâmplă ceva. Am venit cu sufletul deschis și sunt foarte bine acum”, a declarat Simona Halep.

Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare, a explicat de ce Halep a fost vaccinată cu serul Pfizer și nu cu alt ser.

Citește stirea integral pe B1.ro.