De ce surpriză a avut parte Victor Slav, exact când Bianca s-a împăcat cu Alex Bodi! ”Te iubesc…”

Bogdan Vlădăun este unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Victor Slav, i-a fost mereu alături în clipele mai puțin plăcute pe care ”fostul” Biancăi le-a trăit. Acum, Bogdan i-a făcut o declarație incredibilă. Exact când Bianca Drăgușanu s-a împăcat cu Alex Bodi.

Victor are o relaţie de câteva luni cu o superbă brunetă şi este mereu vesel şi zâmbitor. Este împlinit atât pe plan profesional cât şi pe plan personal având o iubită frumoasă, o familie fericită şi prieteni adevăraţi aproape.

”Te iubesc, fratele meu!”, este declarația incredibilă pe care Victor Slav a primit-o de la Bogdan Vlădău. S-a întâmplat chiar în ziua în care Bianca s-a împăcat cu Alex Bodi!

Starul Kanal D a urcat pe instagram o poză şi a primit declarația emoționantă de la Vlădău. Victor a postat o fotografie cu acesta şi la descriere a menţionat că sunt prieteni de mai bine de 20 de ani. Răspunsul lui Vlădău a fost de-a dreptul impresionant.

„Te iubesc fratele meu, always did, always will”, a scris vedeta.