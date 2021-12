De Crăciun, Dumitru Dragomir face dezvăluiri despre cadourile milionarilor din fotbal : “Am refuzat tot, altfel mă duceam și eu la pușcărie!”

Dumitru Dragomir a vorbit cu CANCAN.RO despre ce înseamnă Crăciunul în familia celui care a condus Liga Profesionistă de Fotbal timp de 20 ani. ”Corleone” dezvăluie cine îi ține companie, dar și ce cadouri a refuzat de-a lungul timpului, pentru a nu avea probleme cu legea.

Ajuns la 75 de ani, Dumitru Dragomir pune accent pe timpul petrecut alături de familie și spune că sărbătorește Nașterea Domnului înconjurat de cei dragi, cărora le-a pregătit și mici „atenții”: “Ca de fiecare dată, în sânul familiei, cu copiii, cu nepoții, cu > mea…”.

La capitolul cadouri, acesta se declară extrem de mărinimos:

“Cel mai de preț cadou pe care l-am primit de la Dumnezeu au fost copiii și nepoții mei! Altfel, cadouri fac săptămânal, lunar, sunt o inimă largă, fac cadouri și familiei, și în afara familiei, n-am fost lacom, asta poate că m-a propulsat, că n-am vrut să fac burta mare numai eu…”.

„Dă-mi și de Dragomir ceva și-ți micșorez pedeapsa!”

Fostul conducător al fotbalului românesc, susține că s-a eschivat când a venit vorba de cadourile președinților de club pe care îi gestiona pe timpul „domniei” sale de la LPF:

„N-am primit o sticlă de pălincă în decursul celor două zeci de ani cât am stat, eu am știut să mă feresc și de cadouri și de tot! Au venit cu asemenea cadouri că mi-e și frică să le spun, am refuzat tot, în permanență, altfel mă duceam și eu la pușcărie! Păi gândiți-vă din cei aproape două zeci de oameni care au fost la pușcărie, există unul căruia procurorul să nu-i fi spus >?”

„Am avut și treizeci de bucătari angajați, n-am găsit odată unul pentru casa mea!”

Pentru a se menține în formă, Dragomir susține că a făcut sacrificii însemnate, mai ales când și-a dorit să piardă din greutate. Secretul ? Mâncarea gătită a soției. De Crăciun, spune că nu se va abține de la bucatele tradiționale, primind chiar un porc de la un fost acționar dinamovist:

„Mănânc orice, acum am mai slăbit, arăt bine, ajunsesem la 105-106 kilograme, acum am 94, am suferit enorm ca să slăbesc!Am avut și treizeci de bucătari angajați, n-a gătit o dată unul pentru casa mea, nevastă-mea gătește, mănânc numai mâncare gătită de la nevastă-mea! Mănânc porc, mi-a adus Nețoiu un porc de la țară, îl devorez pe ăla, face nevastă-mea piftie, sarmale, de toate minunile!”, a mai dezvăluit Dumitru Dragomir, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.