De la 1 aprilie românii nu mai au parte de aceste servicii la medicul de familie. Care sunt modificările

După ce stărea de alertă de pe teritoriul României a încetat, o serie de servicii medicale la medicul de familie au fost eliminate. Astefl, medicii de familie anunță că, de la 1 aprilie, nu se mai pot da rețete online (cu excepția rețetei lunare pentru pacienții cronici), iar consultațiile telefonice se mai acordă doar unei anumite categorii de bolnavi.

„Nu noi suntem de vină pentru scrisorile medicale pe care trebuie să reîncepem să le solicităm periodic pacienților, pentru drumurile chinuitoare pe care pacienții vârstnici sau doar cu boli cronice trebuie să le facă la 3, 6, 9, 12 luni în policlinici și spitale, la oraș sau uneori chiar în alt județ. Nu noi suntem de vină pentru cardul de asigurat care ne împiedică să respectăm ora programată atunci când Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate mai „sughiță”, pentru cardul de asigurat fără de care nu putem acorda consultații decontate atunci când pacienții îl uită acasă și suntem nevoiți să îi trimitem după card. Sau când își uită codul PIN, sau cardul a fost blocat la alt furnizor, sau, sau, sau…”, a anunțat, într-o postare pe Facebook, Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF).

„Nu noi suntem de vină pentru că nu mai putem acorda consultații la distanță, „online”, prin „telemedicină” după 1 aprilie decât pentru transmiterea rețetei lunare pacienților care suferă de boli cronice. Nu noi suntem, deci, de vină, atunci când suntem nevoiți să chemăm la cabinet toți pacienții pentru orice problemă de sănătate, chiar dacă în ultimii doi ani am fost capabili și am avut voie să tratăm la distanță, mai comod pentru pacienții care au preferat astfel, atunci când și noi am considerat că pacientul este în siguranță astfel”, adaugă FNPMF.

Ce se va schimba începând cu 1 aprilie

– Cu excepția consultațiilor la distanță, nu se mai pot acorda consultații fără prezentarea cardului de asigurat.

– Consultațiile online sau telefonice nu mai pot fi acordate începând cu 1 aprilie 2022 decât pentru afecțiuni cronice (limitate la o singură consultație la distanță și una în cabinet pe lună), precum și pentru bolile cu potențial endemoepidemic care necesită izolare, limitate la două consultații/episod. Acestea din urmă sunt: amibiaza, antraxul, bruceloza, difteria, febra butonoasă, febra galbenă, febrele paratifoide A, B, C, febra Q, febra recurentă, febra tifoidă, filarioza, dracunculoza, hepatita virală acută, holera, infecția gonococică, infecția HIV, leishmaniozele, lepra, leptospiroza, limfogranulomatoza inghinală benignă, malaria, meningita meningococică și meningococemia, morva, melioidoza, ciuma, poliomielita și alte neuroviroze paralitice, psitacoza-ornitoza, rabia, scarlatina, sifilisul, șancrul moale, tetanosul, tifosul exantematic, tuberculoza, tularemia, tusea convulsivă și COVID-19.

„Precizăm că pentru niciuna dintre bolile cu potențial endemoepidemic diagnosticul de certitudine nu poate fi pus prin consultație la distanță, fiind necesară evaluarea clinică, biologică și/sau paraclinică și/sau consult de specialitate boli infecțioase”, atrage atenția FNPMF.

– Cu excepția urgențelor medico-chirurgicale, definite conform ordinului nr. 2021/691/2008, toate tipurile de servicii medicale din asistența medicală primară se acordă numai cu programare telefonică realizată cu minimum 24 ore înainte acordării serviciului. „Nimeni nu își dorește cozi la cabinetele de medicina familiei și pacienți care să se îmbolnăvească așteptând cu orele pe holurile cabinetelor”.

– Decizia de a acorda consultațiile și efectua serviciile la cabinet, la domiciliu, la locul solicitării în timpul programului de lucru al cabinetului este a medicului de familie, în funcție de starea pacientului și de disponibilitatea locurilor de programare conform reglementărilor contractuale stabilite de CNAS.

Sursa foto: Pexels.com