De la 1 ianuarie, salariile se vor… Anunțul făcut de Lia Olguța Vasilescu, ministrul Muncii

Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, a făcut unele precizări privind creșterea salariului minim pe economie. De la 1 ianuarie 2019, venitul ar urma să ajungă la 2050 de lei.

Salariul minim brut va creşte la 2.050 de lei începând de la 1 ianuarie 2019, Guvernul lucrând în prezent la o Hotărâre în acest sens, a declarat, luni seară, ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu. Marţi, a revenit cu noi precizări pe Facebook.

Olguţa Vasilescu aminteşte că în 2017, momentul venirii la guvernare, salariul minim era 1.250 de lei.

Ministrul precizează că, tot de la 1 ianuarie 2019 vor creşte şi salariile bugetarilor, cu 25% din diferenţa până la grila stabilită în 2022, scrie rtv.net.

„De exemplu, un consilier care acum are 2000 lei salariul, iar in grila din 2022 are stabilit un salariu de 6000 lei, va avea o creștere de 1000 lei”, a exemplificat ministrul Muncii.

„În prezent, lucrăm la o Hotărâre de Guvern pentru majorarea salariului minim începând de la data de 1 ianuarie şi va fi 2.050 de lei. Deja am discutat despre acest lucru săptămâna trecută, când ne-a întâlnit cu patronatele şi sindicatele”, a afirmat Lia Olguţa Vasilescu luni seară.