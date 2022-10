De la bișniță în Turcia la energia eoliană. Cum și-a clădit Răzvan Petrovici afacerea

Răzvan Petrovici (55 de ani) a fost invitatul emisiunii ,,Înapoi în viitor cu Andreea Perminova’’, difuzată vineri, 7 octombrie 2022. Omul de afaceri continuă serie dezvăluirilor și vorbește despre momentul decisiv în care a reușit să aducă tehnologia verde în România.

În momentul în care România a intrat în Uniunea Europeană, Răzvan Petrovici a profitat și a pus bazele unei afaceri de viitor. Omul de afaceri este prima persoană care a adus tehnologia verde în România.

”Până să ajung la eoliene, când am terminat liceul nu știam să vorbesc deloc engleză. Învățasem rusa 13 ani, și am fost paria liceului Mihai Viteazul secția de Mate Fizică pentru că eram eternul corigent la limba rusă. Asta pentru că bunica mea maternă mă îndoctrina cu faptul că rușii au fost răi.

Am aflat mult timp după aia că lucrurile nu au stat chiar așa, sunt chestiuni istorice, probabil sunt chestiuni punctuale, s-au intamplat acolo în Fetești, unde bunicul meu era preot.

Deci nu știam engleza și cu banii pe care i-am făcut am cunoscut pe cineva care deschisese prima parfumerie de lux din țară, la parterul magazinului Eva, împreună cu o companie care s-a numit Eurocus Cosmetics. Această companie a rămas, era perioada devalorizărilor, pierdeai toți banii peste nopate, era destul de greu să schimbi valuta, s-a naționalizat valuta în 1992 că nu mai aveam bani de importuri, PIB-ul României a scazut de la 50 de miliarde la 12 într-un an și jumătate.

Răzvan Petrovici: ”Fiecare voia să învestească în ceva”

Această companie a fost cumpărată de Procter & Gamble și m-au găsit pe mine, eu știam engleza Michael Jackson, Coca-Cola, Pepsi, eventual. I-am arătat eu despre ce e vorba. Ei au două divizii de general export cu Ariel, Pampers, este una dintre cele mai mari companii din lume și au o divizie de trademark cosmetics & luxury goods.

Lucrurile au evoluat, piața era destul de mică, după P&G a venit și Loreal, apoi o secțiune din Unilever și în 1994, luând trainingul ăsta de la ei, am vizitat pentru prima dată târgul de produse de lux de la Cannes, care e în fiecare an și care era o industrie imensă pe vremea aia a duty-free-urilor, care astăzi se numește travel retail. Acolo mi-am făcut foarte multe cunoștințe, am intrat în contact pentru că fiind o lume foarte mică și am intrat în contact si cu alte industrii, am intrat în industria alcoolului, care a fost o companie care s-a unit de câteva ori și a devenit o companie mare”, a mai spus acesta.

Răzvan Petrovici: ”Nu fac nimic la întâmplare”

”În 2007 eram un grup de 14 companii și fiecare voia să investească în ceva. Era un dosar cu 7 idei de afaceri și i-am zis că mă ocup eu de eoliene. Am fost prima persoană care a adus tehnologia pentru energie verde în România, chiar și la ISPE, ei au construit tot sitemul energetic din România. A trbuit să integrez anumite servicii în anumite acțiuni.

Acesta inițiațivă a avut, din nefericire, un moment tragic. Am pierdut un coleg într-un accident de elicoper. Am stat puțin pe loc. Între timp, alte companii s-au dezvoltat.

Nu fac nimic la întâmplare. în afaceri există două momente. Atunci când este mai periculos să amâni o decizie decat să iei una proastă, dar în business nu este vorba numai despre hazard”, a declarat Răzvan Petrovici pentru CSID.RO