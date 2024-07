De la plajă direct la spital! Suma ireală plătită de niște români, după ce și-au dus copilul la urgențe, în Antalya: „Mi se pare enorm”

Turcia se numără printre destinațiile preferate ale românilor, mai ales pentru serviciile all-inclusive. Plajele întinse și curate, apa cristalină, mâncarea delicioasă și bazarele pentru cumpărături sunt doar câteva dintre motivele pentru care turiștii aleg să meargă în Turcia, în sezonul estival. Mulți dintre cei care pleacă la mare, în străinătate, aleg să-și facă asigurare medicală în caz de episoade neplăcute. Printr-o situație dificilă a trecut și o familie, al căror copil s-a ales cu enterocolită și a avut nevoie urgență de îngrijirea medicilor. Când au ajuns la spital, surpriză! Câți bani au scos din buzunar?

O familie de români a trecut printr-o situație complicată, după ce copilul lor a făcut enterocolită. Pentru că nu s-a simțit deloc bine, cei doi părinți au mers de îndată la spital. Doar că, acolo au avut parte de o surpriză neplăcută. Deși aveau asigurare medicală, cei de acolo nu au intervenit asupra micuțului până nu au văzut banii în cont.

Este vorba despre o sumă colosală, de 1.150 de euro, pe care aceștia au fost nevoiți să o plătească pe loc, la unitatea medicală. Speră că-și vor recupera banii în țară, când vor contacta reprezentanții de la asigurări.

”Bună ziua, a mai fost cineva cu copilul la spital în Antalya? Al meu are o enterocolită și pentru o perfuzie și câteva analize ne-au taxat 1.150 euro. O să ne recuperăm banii de la asigurare, dar mi se pare enorm. În plus, nu au început actul medical până nu au văzut banii în cont. Mulțumesc”, se arată în postarea făcută de români, pe un grup de Facebook de vacanțe.

Ce i-au sfătuit alți români

Familia a punctat faptul că a rămas dezamăgită de faptul că nimeni nu s-a ocupat de cel mic, până nu și-au încasat banii. Postarea lor a devenit virală pe internet, stârnind o mulțime de reacții din partea altor români, care au trecut prin situații similare.

”Nu ați avut asigurare?”, a întrebat cineva, iar părinții micuțului au răspuns: ”Avem, din fericire, dar dura foarte mult să se deconteze direct, cam 8 ore, timp în care nu se ocupau de copil. Am preferat să plătim, dar dacă nu aveam bani…”.

”Acum 2 ani am folosit și eu asigurarea, tot în Turcia! Am avut decontare directă și nu am plătit nimic. Am avut enterocolită. Am fost la Medlife, mi-au pus o perfuzie, mi-au dat și niște medicamente”, a povestit o internaută.

Altcineva a mai spus că: „Și noi am fost la spital, asigurați tot la Groupama, dar nu a trebuit să plătim nimic. Sănătate!”.