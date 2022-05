De necrezut! Câți lei costă un pui la rotisor cu cartofi, în noul restaurant al lui Nicolai Tand, bucătarul emisiunii „Neatza” de la Antena 1

Nicolai Tand este fără doar şi poate unul dintre cei mai populari chefi din România. Acesta şi-a dorit întotdeauna să fie la înălţimea clienţilor săi şi să îi mulţumească pe aceştia astfel şi-a deschis un restaurant cu livrare la domiciliu. Nu o să vă vină să credeţi câți lei costă un pui la rotisor cu cartofi.

“Nicolai” este noul restaurant al chefului de la Neatza. Pe lângă preparatele extrem de gustoase, localul are şi preţuri accesibile pentru toate buzunarele. Mai mulţi, poţi comanda mâncare la birou sau în drum spre casă, fără să îţi mai faci griji că trebuie să găteşti.

Preparatele din meniu şi-au păstrat gustul mâncărurilor româneşti, gustul copilăriei şi al meselor în familie.

Gogoşi de casă, orez cu lapte şi dulceaţă, zamă de pui cu tăiţei de casă, ciorbă de fasole cu afumătură şi pâine de mălai, porcheta la rotisor cu cartofi copţi în coajă sau sandwich cu pastramă de vită sunt câteva din preparatele ce se regăsesc în meniul noului restaurant

Mulţi au fost curioşi să afle mai multe despre preţurile restaurantului. Spre exemplu un pui la rotisor cu cartofi la cuptor costă 28,5 lei. Cel mai scump preparat din meniu costă 29 de lei şi este puiul cu orez şi sos curry cu lemongrass şi coriandru. În schimb cârnaţul de casă la cuptor este cel mai ieftin prefarat şi costă doar 13 lei.

CITEŞTE ŞI: MONICA, SOȚIA LUI NICOLAI TAND, TOPLESS LA UNA DINTRE CELE MAI EXCLUSIVISTE PLAJE DIN INSULA CAPRI

Ce spune Nicolai Tand despre noua afacere

„Sunt un om activ, mereu cu treabă şi pe drumuri. Sunt un om care iubeşte mâncarea bună, mâncarea gustoasă. Sunt un om care are mereu casa plină de prieteni şi cea mai mare bucurie e să stau cu ei la masă, la poveşti. Sunt un om de business, un tată care vrea să construiască ceva pentru copiii lui. Când m-am gândit la „Nicolai” am combinat toate aceste lucruri şi aşa a luat naştere acest restaurant. A fost un proiect pentru care am muncit enorm pentru că de fiecare dată când încep să construiesc ceva, mă implic în totalitate, dar a fost şi un proiect de suflet, pe care l-am clădit încet şi cu mare entuziasm, având-o alături şi pe Monica, soţia mea. Aici o să găsiţi o parte din mine, pentru că sunt reţete cu care am crescut, reţete ale copilăriei mele, aşa cum este pâinea de mălai, dar şi reţete pe care le-am învaţat de la prieteni dragi, care au avut bunăvoinţa de a-mi dezvălui din secretele lor. Reţeta pentru porcheta îi aparţine lui Luiggi, un italian stabilit la Baia Mare, un om senzaţional, alături de care am petrecut zile întregi pentru a ajunge la gustul perfect. La “Nicolai” veţi găsi şi o parte din voi, pentru că orezul cu lapte, gogoşile de casă sau fasolea bătută cu cârnaţi sunt nu doar gusturi care ne plac, sunt şi gusturi pline de amintiri”, povesteşte Nicolai Tand.