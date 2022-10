De necrezut! Câți lei primește salariu, în România, o femeie care lucrează ca tractoristă, acum, în 2022

Numărul femeilor care vor să devină tractoriste este tot mai mare. Lipsa de personal din acest domeniu, dar mai ales salariile mari, sunt motive suficient de puternice pentru ca doamnele să îşi dorească un astfel de job. Potrivit unor informaţii, în ultimii 3 ani, 10 femei din Iaşi au finalizat cursurile organizate de Direcția Agricolă.

Fie vor să se angajeze în domeniul agricol, ca tractorist, fie au diverse afaceri în agricultură și, pentru că nu găsesc oameni dispuşi să muncească, sunt nevoite să preia „frâiele” utilajelor.

Una dintre absolventele cursului de tractorist este Monica Balla. Femeia se ocupă împreună cu familia de 5,7 hectare cu lavandă, în comuna Românești, Iași. Din lipsa personalului, aceasta a fost nevoită să se înscrie la cursuri, însă nu îi pare rău de alegerea făcută. Mai mult, femeia spune că meseria sa nu este una grea.

„Lucrăm în agricultură și, pentru că este nevoie de cineva care să lucreze pământul, am făcut cursurile de tractorist. Cine se ocupă de plantație se ocupă, de obicei, de tot ce înseamnă partea de agricultură. Nu a fost greu deloc să învăț această meserie. Cursul a durat vreo 2 luni și din primăvară sunt deja cu atestat de tractorist. Am achiziționat un tractor, model nou. E ca o Dacie nouă (n.r. –zâmbește). Acum, nu facem nimic în câmp, pentru că așteptăm să se oprească ploile. După aceea o să arăm, discuim terenurile, pregătim cultura pentru iarnă. Eu mă urc pe tractor și fac toate lucrările. E la fel ca în orice meserie. Și femeile pot să conducă tractorul”, spune Monica Balla, absolventă a cursului de tractorist organizat de Direcția Agricolă Iași.

Câți lei primește salariu, în România, o femeie care lucrează ca tractoristă, acum, în 2022

Din datele culese de la fermieri și asociații agricole, reiese că salariul oferit unui tractorist este de 2.000 euro pe lună, adică 10.000 lei.

Atrasă de sumă, Sorina Maria Moraru, o altă tânără din Iași ce are atestat de tractorist, spune că este interesată să lucreze în acest domeniu. Chiar dacă este femeie, crede că se poate descurca să conducă un tractor.

„Am studii în horticultură și, pentru că eram interesată de partea practică a agriculturii, m-am înscris la cursurile de tractorist. Sunt un pic mai îndrăzneață (n.r. – râde). Eu meșteresc și mașini, uneori mai fac una alta, pentru că îmi place. Am terminat cursul de tractorist, dar nu am condus niciodată. Am permis de categorie D. Cu atestatul de tractorist poți să conduci și tractorul altcuiva. Eu stau în Iași, dar îmi caut un loc de muncă în agricultură și aș îndrăzni să merg pe tractor. Am auzit că se plătește bine un tractorist și, chiar dacă e femeie, părerea mea e că poate să conducă un tractor. Eu am fost cu mai multe cursante. Suntem câteva doamne mai îndrăznețe în ale agriculturii”, spune Sorina Maria Moraru.