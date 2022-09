Jobul la care poți primi un salariu de 900 de euro. Despre ce domeniu este vorba

Dacă ești în căutarea unui loc de muncă sau pur și simplu, vrei să te reorientezi către un alt domeniu, află care sunt salariile cele mai bine plătite. Iată joburile de 900 de euro, fără a avea nevoie de experiență.

Tinerii absolvenți de studii medii sau superioare se confruntă, adesea, cu probleme în găsirea unui loc de muncă. Un studiu efectuat de Best Jobs, arată care sunt domeniile cele mai căutate de absolvenți, dar și care sunt cele mai bine plătite.

Care sunt cele mai căutate și plătite locuri de muncă

Astfel, potrivit studiului realizat de Best Jobs, cele mai plătite joburi sunt cele în domenii precum inginerie, juridic și IT, cel din urmă fiind cel mai bun domeniu din punctul de vedere al remunerației. Tinerii care vor să se îndrepte către zona de IT, trebuie să știe că angajatorii oferă un salariu minim de 900 de euro, fără a avea experiență.