De necrezut ce a pățit un român, după ce a refuzat să lase bacșiș la restaurant: „M-a căutat chelneriţa și…”

O persoană a expus pe internet o situație pe care a întâmpinat-o într-un restaurant, după ce a refuzat să lase bacșiș. Pentru că nu a existat o calitate a mâncării și nici a serviciului în sine, românul a decis să nu lase tipsul minimum de zece procente. O altă persoană a fost certată de chelneriță, după ce a lăsat un review pe pagina localului. Vezi mai jos experiențele românilor în diverse localuri.

De luni bune se află în vigoare o lege care prevede notarea bacșișului pe bonul fiscal și pe nota de plată. Deși a trecut mai bine de un an de când a intrat această lege în vigoare, Guvernul României a încasat un impozit sub 30.000.000 de lei. Cu alte cuvinte, suma încasată este de trei ori mai mică față de cea pe care Guvernul a estimat-o. Bacșișul poate fi oferit prin două modalități, și anume prin plata cu cardul sau în numerar, depinzând de alegerea clientului.

În acest sens, mai mulți români au expus în mediul online situațiile pe care le-au întâlnit, după ce au ieșit în oraș și au făcut consumație. De exemplu, un român a explicat faptul că ar fi fost hărțuit, după ce nu a dorit, de două ori, să lase bacșiș. Pentru că serviciul nu a fost cel așteptat, iar mâncarea servită nu a fost pe placul clientului, a decis să nu fie oferit un tips. De altfel, nu există o obligație de a oferi bacșiș, după consumația într-un restaurant.

„Văd din ce în ce mai mult o atitudine ostilă a chelnerilor și ospătarilor care se simt îndreptățiți să își pună tipsul pe notă din oficiu. De asemenea, am fost chiar hărțuit în două ocazii când nu am lăsat tips fiindcă a fost serviciul foarte prost și mâncarea rea la gust. Mi s-a zis chiar de la obraz că sunt obligat să las tips minim 10%. Și asta la restaurante cu prețuri ca în Spania, chiar și ca în Franța, unde nu lasă nimeni nici măcar un euro. Ce e în neregulă cu oamenii?”, a notat un utilizator pe Reddit.

Mai multe persoane au răspuns la postarea utilizatorului, pe Reddit. Printre acestea se numără și cei care au readus în discuție Legea 376/2022. O altă persoană a mărturisit că ar fi fost căutată de o angajată, după ce a lăsat un review negativ.

„Eu am lăsat un review prost la o cafenea (prețuri mai mari pe bon, comandă greșită, tips băgat pe bon fără să fiu întrebată) și m-a căutat chelnerița pe Facebook și m-a luat la rost”, a povestit o altă utilizatoare.

Și alți utilizatori și-au împărtășit experiențele pe internet. Iată alte comentarii!

„Românul și bacșișul.. ceva de poveste. Eu am pățit de câteva ori la Bolt, Uber, taxi să fie cursa de exemplu 15 lei și să dau 2 de 10 și mi-au zis direct „mersi, salut! ” și mereu am cerut ăia 5 înapoi. Majoritatea s-au uitat urât, dar unii au mai și pufăit”, „Acum câțiva ani am lăsat 10 lei la o notă de ~180. Mi-a adus înapoi bancnota și a zis că a fost plăcerea lui, rar așa chelneri, să își facă treaba din plăcere”, au scris alți utilizatori.