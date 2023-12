De necrezut! Cât a dat un client pentru o pizza, în Cluj. Dar să vezi cât a fost obligat să lase bacșiș

Un bărbat s-a trezit cu o notă de plată uriașă la un local din Cluj Napoca. Clientul a consumat o pizza și mai multe băuturi alcoolice, însă abia acum și-a dat seama ce înseamnă cu adevărat prețurile piperate. Pe lângă asta, clujeanul a fost obligat să lase și bacșiș. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Zilele acestea, un clujean și-a făcut povestea public pe rețelele de socializare. Bărbatul a avut parte de o experiență neplăcută într-un restaurant din Cluj. Clientul s-a trezit cu bacșișul inclus pe nota de plată, însă ospătarul nici măcar nu l-a întrebat cât și dacă este de acord să lase tips.

Bărbatul a comandat o pizza, un sos de usturoi, o bere, un vin fiert, o băutură cuba libre și un cocktail shirley temple. Total: 189,20 de lei. Pe lângă cele consumate, fără a i se cere, ospătarul a trecut pe nota de plată 21,20 de lei pentru tips, însă această sumă a fost adăugată fără acordul clientului. Într-un final, conform spuselor clujeanului, se pare că bacșișul adăugat cu ”forța” nu a fost plătit.

”Tips-ul adăugat fără să ne spună… pentru că nu i-am specificat atunci când am cerut nota cât tips vrem să lăsăm. Nu l-am plătit, ne-am plâns la chelner pentru că nu ne-o spus de tips.”, a spus clientul nemulțumit într-o postare pe Reddit.

”Cum ai bacșiș de 10% în valoare de 21,2 lei, iar tot bonul este de 189 de lei? / ”190 de lei? Nu mai face lumea paranghelie acasă? De banii ăia rupeam ficatul pe genunchi… Sau ok, bun înțeleg, dar măcar în scară sau în pădure… Nu mai e de mers în localuri de prin vara lui 2022”/ Tipsul ăla nu pare 10%. Sunt tare curios cum l-au calculat” / Niciodată când sunteți la Cluj să nu mai mergeți la Caro”/” Te prinde o revoluție sau două până vine mâncarea acolo. Merg pe sistemul că se naște un fraier în fiecare zi” / ”Au băut ei și s-au îmbătat chelnerii” / ”În locul tău lăsam fix 168 de lei și lăsam mesaj cu pixul pe notă: am poza și mers la ANPC, nu am comandat tips”, sunt doar o parte din comentariile internauților.