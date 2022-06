De necrezut! Cu ce preț se vinde o garsonieră cu vedere la mare acum, în Mamaia

Prețurile la imobiliare au explodat, iar Mamaia nu face excepție de la regulă. Apartamentele și garsonierele sunt mult mai scumpe chiar și decât cele din Capitală. Mulți aleg să cumpere locuințe în această zonă, pentru a le închiria în sezonul estival.

Ceo doi ani de pandemie și războiul dintre Rusia și Ucraina au dus la creșterea prețurilor atât la produse, cât și servicii și energie. Ca urmare, și piața imobiliară trece printr-o perioadă dificilă, iar proprietarii au mărit prețurile.

O simplă garsonieră de tip studio din Mamaia Nord, de 53 de metri pătrați, se vinde la prețul de aproape 60.000 de euro. Proprietarul justifică suma cerută prin faptul că este la doar două minute de mers pe jos de plajă și are vedere la mare. În plus, se află într-un complex care are piscină, terase, loc de joacă, parcare privată și sistem de supraveghere video.

Cazul de mai sus este unul fericit, după cum o altă garsonieră, situată pe faleza Mamaia, costă nu mai puțin de 280.000 de euro! Metrul pătrat are un preț de aproape 5.500 de euro.

Cât costă să închiriezi o noapte la o garsonieră în Mamaia?

Cei care își cumpără garsoniere în Mamaia aleg să le închirieze în perioada sezonului estival, pentru a-și scoate investiția. Această alternativă la clasicul hotel este aleasă de mulți turiști, oferind mai multă intimitate decât un spațiu comun.

Pentru o garsonieră în Mamaia, prețul pentru o singură noapte este de 40 de euro. Cei care vor să închirieze un apartament cu două camere, tot o noapte, plătesc aproximativ 90 de euro. Așadar, un sezul de câteva nopți la mare ajunge să coste cât chiria pe o lună în București.