De necrezut! Cum arăta Cătălin Scărlătescu în tinerețe, când era slab și avea mult păr. Chef-ul de la Antena 1 avea doar 70 de kilograme

Cătălin Scărlătescu este unul dintre cei mai iubiţi bucătari din România. Cheful face parte din cel mai apreciat show culinar „Chefi la Cuțite”, acolo unde multe doamne şi domnişoare participă pentru a-l întâlni pe singurul burlac de la masa juriului.

De-a lungul timpului multe dintre admiratoarele sale s-au întrebat cum arată celebrul bucătar în tinereţe. Înainte de a deveni cunoscut, mai exact cu 14 ani în urma, Scărlatescu cântărea 70 de kilograme şi arăta cu totul diferit de cum arată acum.

Cel mai şocant lucru era însă… podoaba capilară a juratului de la „Chefi la Cuțite”. În prezent, singura asemănare este privirea…

Cum a reuşit Cătălin Scărlătescu să scape de kilogramele în plus

În 2018 Chef Cătălin Scărlătescu a reușit să slăbească foarte multe kilograme. În cadrul unui interviu, acesta a mărturisit faptul că mănâncă orice, însă în cantități mici. Evident, pe lângă acest lucru, juratul de la Antena 1 a devenit prieteni cu sportul, astfel că exercițiile fizice nu lipsesc din ”meniul” zilei.

„Eu am slăbit de două ori în viața mea. O dată am slăbit 25 de kilograme și m-am îmbolnăvit pentru că nu am făcut-o ca lumea. Și a doua oară am făcut-o ca lumea. (…) Am întinerit cu vreo 30 de ani. Pot să mă leg la șireturi fără probleme. M-am apucat de sport”, povestea acesta.

Cât despre ce ar mânca la micul-dejun, celebrul bucătar a spus: ”Vă spun doar cum arată micul dejun ideal pentru mine. Ouă ochiuri, brânză cu mucegai, bacon și castraveți murați, cu pâine prăjită. Nu întotdeauna, o dată sau de două ori pe săptămână. În rest, e cu pas, fără”.

Cum arată femeia perfectă pentru Cătălin Scărlătescu?

Atunci când vine vorba despre sexul frumos Cătălin Scărlătescu știe exact cum trebuie să fie femeia perfectă. Se pare că de-a lungul timpului, chef-ul a fost mai puțin atras de aspectul fizic și accentul a căzut mereu pe capacitățile intelectuale ale partenerei. Acesta a declarat că femeia de lângă el trebuie să fie inteligentă și independentă.

”Dacă o femeie are creier are tot ce îi trebuie. Nu există o matrice, n-am alergat după avocate, medici. Am avut în viața mea cel putin câteva femei senzaționale, eu sunt nenorocitul și nebunul care nu a știut să le păstreze. Eu n-am avut relații cu femei tâmpite, am avut relații doar cu femei foarte mișto, nu neapărat fizic, ci ca om, care aveau mesaj, erau haioase. Nu erau niște femei întreținute sau de întreținut. Erau foarte independente. (…) Independența trebuie să existe și la bărbați și la copii. Copilul trebuie să fie independent de mic”, a declarat Cătălin Scărlătescu.

Sursă foto: Arhivă Cancan